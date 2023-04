Liệu Nga có tung vũ khí cất kỹ từ lâu để tung đòn 'chốt hạ'?

Hơn 1 năm qua, lực lượng phòng không Ukraine, với sự hỗ trợ của vũ khí phương Tây, đã ngăn chặn các máy bay Nga tiến vào không phận. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu số đạn dược như vậy không được duy trì, toàn bộ mạng lưới phòng không của Ukraine, vốn bị suy yếu sau các cuộc tấn công liên tục bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, có thể bị phá vỡ.

Nga làm suy yếu hệ thống phòng không Ukraine

Từ những ngày đầu chiến sự, Nga đã điều máy bay chiến đấu ném bom hàng loạt mục tiêu ở Ukraine. Tuy nhiên, thời điểm đó, nhờ hệ thống phòng không vững chắc, Ukraine vẫn kiểm soát được bầu trời và buộc Nga rút không quân khỏi lực lượng chiến đấu, theo tờ The New York Times.

Tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga AFP

Tuy nhiên, ngay cả khi không sử dụng lực lượng không quân, Nga đã phóng nhiều tên lửa đến mức Ukraine phải vận dụng hết lực lượng phòng không để đối phó chúng.

Theo The New York Times, trong phần lớn diễn biến chiến sự, các máy bay phản lực và máy bay tấn công mặt đất như Su-25 của Nga đã tấn công dọc theo chiến tuyến, phóng tên lửa vào các vị trí của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ở nhiều mục tiêu Ukraine.

Ukraine đang cạn kiệt đạn, tên lửa phòng không để đối phó không kích của Nga?

Theo các quan chức Mỹ, để chặn hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga đang nhắm vào hàng loạt cơ sở hạ tầng của đất nước, hệ thống phòng không Ukraine đã tiêu hao một cách nhanh chóng và bộc lộ điểm yếu trước quân Nga.

Ông Yurii Ihnat, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, không phủ nhận Ukraine đang cạn kiệt kho vũ khí phòng không, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí.

Theo đó, nếu hệ thống phòng không của Ukraine sụp đổ hoặc bị suy giảm đáng kể, lực lượng mặt đất, đặc biệt là pháo binh, sẽ bị đe dọa ngay lập tức. Nếu không có pháo binh, xương sống của các nỗ lực phòng thủ của Ukraine, các lực lượng Nga sẽ chiếm được ưu thế trên chiến trường.

Rò rỉ thông tin mật

Gần đây, một tài liệu mật chứa các thông tin tình báo và quốc phòng được cho là của Mỹ đã bị lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó có thông tin cho rằng hàng loạt cuộc tấn công từ xa của Nga đang làm cạn kiệt kho tên lửa phòng thủ của Ukraine.

Quân nhân Ukraine tập bắn máy từ ve bọc thép chở quân M113 trong một buổi huấn luyện ở vùng Donbass ngày 8.4 REUTERS

Theo thông tin bị rò rỉ, kho dự trữ tên lửa cho các hệ thống phòng không S-300 và Buk được dự báo sẽ cạn kiệt hoàn toàn lần lượt vào ngày 3.5 và giữa tháng 4. Các tên lửa này chiếm 89% khả năng bảo vệ của Ukraine trước hầu hết các tiêm kích và một số máy bay ném bom Nga.

Tài liệu này cũng đánh giá rằng các hệ thống phòng không của Ukraine được thiết kế để bảo vệ quân đội ở tiền tuyến, nơi tập trung phần lớn sức mạnh không quân của Nga, sẽ "giảm hoàn toàn" vào ngày 23.5.

Ukraine yêu cầu phương Tây cấp tên lửa phòng không giữa đồn đoán thiếu hụt

Mặc dù tính xác thực của các tài liệu vẫn đang được điều tra, theo tờ Business Insider, báo cáo phần nào cho thấy lực lượng không quân Ukraine đang suy yếu, và Nga có thể tăng cường hỏa lực để giành ưu thế trong cuộc chiến.

Cũng có thông tin cho rằng Ukraine buộc phải sửa đổi một số kế hoạch quân sự trước cuộc phản công được lên kế hoạch từ lâu sau khi xuất hiện các thông tin bất lợi cho nước này, theo hãng tin Reuters.

Khi được hỏi về thông tin bị rò rỉ, ông Mykhailo Podolyak, trợ lý tổng thống Ukraine cho biết các kế hoạch chiến lược của Kyiv không thay đổi nhưng các "chiến thuật cụ thể luôn có thể thay đổi".

Nga sẽ ra đòn cứng?

Các chuyên gia không loại trừ khả năng Nga sẽ tận dụng những khó khăn hiện tại của Ukraine để tung đòn tấn công chốt hạ và định đoạt số phận cuộc xung đột, theo The New York Times.

Business Insider đưa tin hiện Nga vẫn đang giữ lại các máy bay tiên tiến nhất của nước này, bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, một trong những tiêm kích được cho là có năng lực hàng đầu thế giới.

Nga tăng cường sản xuất chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57

Moscow hiện đang vận hành Su-57 với tư cách là máy bay tàng hình duy nhất của nước này, dự kiến sẽ có tổng cộng 22 chiếc vào cuối năm 2024, theo hãng thông tấn nhà nước TASS. Một máy bay chiến đấu tàng hình khác của Nga, Su-75 Checkmate, cũng đang được phát triển.

Nga hiện đang sở hữu khoảng 900 máy bay chiến đấu và khoảng 120 máy bay ném bom, theo dữ liệu từ trang World Directory of Modern Military Aircraft.

Ngoài ra, một đánh giá khác trong tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc thống kê số lượng máy bay chiến đấu của Nga hiện đang được triển khai tại mặt trận Ukraine là 485, cao gấp nhiều lần so với 85 máy bay phản lực của Ukraine, theo The New York Times.

Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc dự báo việc Nga tận dụng những điểm yếu hiện tại của Ukraine sẽ là một thách thức lớn đối với Kyiv, nhất là khi các tiêm kích và máy bay ném bom của Nga được tự do tấn công các vị trí của quân đội Ukraine và các mục tiêu pháo binh thiết yếu trên mặt đất.

Bom dẫn đường Nga trở thành 'mối đe dọa mới' cho Ukraine

Lập luận của các quan chức Mỹ là có cơ sở, sau khi phía Nga cảnh báo Ukraine không mạo hiểm phản công. Cụ thể, ông Yan Gagin, cố vấn lãnh đạo phe ly khai thân Nga ở Donetsk cho biết các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào.