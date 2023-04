Mỹ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu mật mới nhất

Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết giới hữu trách đang thẩm định mức độ xác thực của các tài liệu, mà tờ The New York Times cho rằng tình báo Mỹ đã tìm được cách xâm nhập mạng lưới an ninh và tình báo của quân đội Nga. Bên cạnh đó, phía Mỹ cho hay một số trang bị chỉnh sửa nội dung. Các nhà điều tra vẫn chưa rõ danh tính phe đứng sau vụ chỉnh sửa.

Còn tờ The Washington Post đề cập một sự cố nghiêm trọng mà theo tài liệu suýt nữa có thể đẩy Mỹ và NATO đến tình thế can dự trực tiếp vào chiến sự Ukraine. Vụ việc xảy ra vào ngày 29.9.2022, theo đó Nga xuất kích 2 chiếc Su-27 vào thời điểm một máy bay do thám RC-135 của Anh hoạt động ở không phận quốc tế trên Biển Đen, ngoài khơi Crimea. Một trong hai tiêm kích Nga đã phóng tên lửa về phía chiếc RC-135 nhưng bắn hụt. Phía Nga giải thích đó là "lỗi kỹ thuật".

Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ trên mạng xã hội hơn 100 trang tài liệu tình báo mật và tuyệt mật của Lầu Năm Góc REUTERS

Hôm qua, Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Ukraine đã buộc phải điều chỉnh một số kế hoạch quân sự trước thềm cuộc phản công vào mùa xuân vì vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ. Một số chuyên gia an ninh quân sự Mỹ nghi ngờ kẻ đứng sau vụ việc có thể là người Mỹ, nhưng vẫn không loại trừ sự can dự của Nga. Phản hồi trước thông tin trên, Điện Kremlin trả lời rằng phương Tây có thói quen đổ lỗi cho Moscow về mọi việc và lần này cũng không ngoại lệ.