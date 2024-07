Lily Collins diện đầm Đỗ Mạnh Cường lên poster 'Emily in Paris' mùa 4

Lily Collins trên poster Emily in Paris mùa 4 NETFLIX

Mới đây, nhà sản xuất, đơn vị phát hành loạt phim Emily in Paris mùa 4 công bố poster hé lộ thời gian ra mắt. Mùa mới nhất của tác phẩm được chia làm hai phần, phần 1 phát hành vào ngày 15.8 còn phần 2 được giới thiệu tới khán giả toàn cầu vào ngày 12.9 trên Netflix. Trên hình ảnh quảng bá vừa được tung ra, nữ chính Lily Collins xuất hiện cuốn hút trong trang phục phiên bản giới hạn đến từ thương hiệu Sixdo của nhà thiết kế Việt Đỗ Mạnh Cường.

Bộ cánh được nữ diễn viên 35 tuổi diện lên người là sự kết hợp giữa bodysuit chấm bi to bản bên trong, chiếc váy quây, có hoa 3D làm điểm nhấn bên ngoài, mang dấu ấn đặc trưng trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường nhiều năm qua. Trang phục được kết hợp thêm mũ cách điệu và phụ kiện, tạo nên nét thanh lịch, cổ điển nhưng vẫn phá cách, nổi bật. Được biết, trang phục này có giá 18 triệu đồng.

Thời trang của Lily Collins trong Emily in Paris luôn nhận được sự chú ý của người xem

NETFLIX

Chia sẻ về việc thiết kế của mình xuất hiện cùng Lily Collins trên poster của loạt phim ăn khách được quảng bá toàn cầu, Đỗ Mạnh Cường bộc bạch rằng bản thân bất ngờ, vỡ òa. Nhà thiết kế Việt chia sẻ Marylin Fitoussi - stylist của phim Emily in Paris, đã liên hệ với anh sau khi Sixdo có bộ sưu tập giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang New York Xuân Hè 2024, diễn ra vào tháng 9.2023, tại New York (Mỹ).

CEO Phạm Huy Cận cho biết Đỗ Mạnh Cường thực hiện trang phục trên với 2 phiên bản, theo đúng số đo mà stylist gửi. Thời gian thực hiện khá gấp rút song nhà thiết kế và cộng sự vẫn hoàn thành đúng tiến độ. Sau đó, anh phải gửi dịch vụ hàng không thật nhanh để trang phục đến nơi đúng thời gian. May mắn, Lily Collins mặc vừa trang phục, không cần chỉnh sửa thêm. Trước đó, nhiều người cũng bất ngờ khi thấy loạt ảnh Lily Collins diện trang phục của Đỗ Mạnh Cường trên phim trường.

Ngoài Lily Collins, nhiều tên tuổi quốc tế khác: Dung Tổ Nhi, Leyla Milani, Hoa hậu Hoàn vũ 2022 - R'Bonney Gabriel, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 - Farung Yuthithum… cũng từng diện trang phục từ thương hiệu của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường.

Lily Collins từng được đề cử Quả cầu vàng cho diễn xuất trong Emily in Paris NETFLIX

Lily Collins sinh năm 1989, cô sớm nổi tiếng nhờ là con gái của Phil Collins và sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ. Nữ diễn viên 35 tuổi được yêu thích qua các bộ phim: Mirror Mirror, Vũ khí bóng đêm: Thành phố xương, Love, Rosie, Luật vô hiệu, Truy kích, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, Những người khốn khổ…

Từ năm 2020 đến nay, Lily Collins thu hút sự chú ý của khán giả quốc tế với vai chính trong loạt phim Emily in Paris. Tác phẩm theo chân cô gái trẻ Emily từ Mỹ đến Paris (Pháp) làm việc và bắt đầu cuộc sống mới. Quá trình thích nghi, cô gặp gỡ được nhiều người, có những trải nghiệm quý giá nhưng cũng vấp phải những xung đột văn hóa. Bên cạnh nội dung, thời trang được xem là điểm sáng trong phim. Dù vấp phải nhiều tranh cãi, Emily in Paris vẫn là một trong những loạt phim ăn khách trên Netflix trong 4 năm qua.