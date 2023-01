Lim Ji Yeon đóng cảnh nóng, hóa ác nữ ấn tượng trong ‘The Glory’

Phát sóng được gần một tuần, The Glory cùng các thông tin liên quan đến bộ phim vẫn đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, diễn xuất của dàn sao Hàn trong tác phẩm từ Song Hye Kyo đến Lim Ji Yeon đều được tán thưởng hết lời.

Tương tự Song Hye Kyo, Lim Ji Yeon cũng được xem có bước “chuyển mình” thành công thông qua The Glory. Trước đó, người đẹp chủ yếu đảm nhận dạng nhân vật mạnh mẽ, cá tính nhưng tốt bụng hoặc hiền lành duyên dáng, chiếm cảm tình khán giả.

Tuy nhiên, Park Yeon Jin của Lim Ji Yeon trong The Glory lại khiến người xem căm phẫn. Cô ả là kẻ cầm đầu chuyên đi bắt nạt và hành hạ tàn nhẫn những người yếu thế hơn, trong đó có Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng).

Thậm chí, dù ý thức việc làm xấu xa của mình gây ra các hậu quả nặng nề, Park Yeon Jin vẫn không hề có cảm giác hối hận mà còn thách thức sự trả thù của Moon Dong Eun.

Từng sắc thái thâm hiểm, độc ác và mưu mô của Park Yeon Jin được Lim Ji Yeon thể hiện sống động. Mỹ nhân 9X khắc họa sự xấu tính của nhân vật bằng gương mặt lộ vẻ khinh bỉ, dáng điệu kênh kiệu và kiểu ăn nói hống hách. Ở một số cảnh phim, Lim Ji Yeon gây ấn tượng với lối thay đổi cảm xúc nhanh chóng có phần điên loạn, suy tư xen lẫn lo lắng.





Bên cạnh đó, cảnh “giường chiếu” mãnh liệt của Park Yeon Jin với Jeon Jae Jun (Park Sung Hoon) trong Vinh quang trong thù hận cũng gây chú ý. Là một trong những sao Hàn từng góp mặt trong nhiều phim 18+, nên Lim Ji Yeon biết cách khéo léo sử dụng ngôn ngữ hình thể ở phân đoạn này.

Đây không phải lần đầu Lim Ji Yeon quay cảnh 18+, nhưng đây là lần đầu tiên cô đóng vai phản diện. Do đó, ban đầu, lúc tin tức nữ diễn viên nhận vai này được công khai, nhiều cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ liệu cô có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phim. Dù vậy, sau khi The Glory ra mắt, diễn xuất của Lim Ji Yeon đã đánh tan phần lớn lo ngại của khán giả.

Trang Allkpop tổng hợp hàng loạt bình luận có cánh dành cho diễn xuất của Lim Ji Yeon trong The Glory: “Lim Ji Yeon chính là nhân vật Park Yeon Jin. Cô ấy diễn xuất điên cuồng đến mức tôi phải sợ luôn. Tôi cũng không thể nhớ những tác phẩm trước đây của Lim Ji Yeon vì cô ấy nhập vai này quá xuất sắc”, “Em nghĩ vai diễn này hoàn toàn phù hợp với chị ấy”, “Chị diễn xuất rất tốt. Tôi nghĩ tất cả các diễn viên trong The Glory đều diễn tuyệt vời, kể cả những nhân vật phản diện”, “Tôi thực sự bất ngờ khi xem The Glory. Vì tôi luôn nghĩ Lim Ji Yeon diễn xuất dở, nhưng lần này cô ấy diễn rất tự nhiên”…

Ngoài ra, không ít ý kiến khác cho rằng diễn xuất của Lim Ji Yeon trong vai Park Yeon Jin chưa đến mức được khen ngợi. Một quan điểm gây chú ý: “Tôi nghĩ đóng vai phản diện dễ hơn vì có thể dễ dàng bùng nổ cảm xúc của mình”. Vài khán giả cũng đánh giá Lim Ji Yeon diễn đôi khi còn gượng gạo, bộc lộ cảm xúc quá lố.