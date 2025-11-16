Linearthinking giúp học sinh, giáo viên chinh phục hiệu quả tiếng Anh

Nếu như việc học IELTS thường được xem là thử thách lớn với học sinh (HS) ở vốn từ vựng và kinh nghiệm học ngoại ngữ (quen học vẹt, học mẹo hoặc ghi nhớ từ vựng một cách rời rạc từ nhỏ) thì khó khăn với người lớn lại là "làm sao để học tiếng Anh hiệu quả khi quá bận rộn?", "liệu lớn tuổi rồi học ngoại ngữ còn kịp không?"…

Để giải quyết vấn đề này, phương pháp Linearthinking được phát triển bởi đội ngũ DOL English - những cựu HS Trường phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM - đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, giúp người học tiếp cận IELTS, SAT một cách logic, hiệu quả và giảm sự phụ thuộc vào việc học thuộc lòng, từ vựng.

Linearthinking là một hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên việc học tiếng Anh.

Đại diện Bộ GD-ĐT và CEO DOL English Lê Đình Lực (thứ 5 từ phải qua, hàng đầu), chụp hình lưu niệm cùng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế 2024 ẢNH: V.SAN

Theo nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English và tốt nghiệp Á khoa Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM cũng như điểm số IELTS 9.0 tuyệt đối, Linearthinking không chỉ giúp người học cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn rèn luyện tư duy logic và phản biện, những kỹ năng cần thiết trong môi trường học thuật quốc tế.

Bằng cách áp dụng tư duy hệ thống, người học được hướng dẫn cách phân tích câu hỏi, tìm mối liên hệ giữa các ý và xây dựng lập luận chặt chẽ. Phương pháp này cũng được chứng minh hiệu quả trong việc giải quyết các đề thi dài và khó, đòi tư duy cao như ở môn tiếng Anh, toán học trong đề thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa qua.

Phương pháp Linearthinking được Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục (Sở GD-ĐT TP.HCM) mời chia sẻ với 800 giáo viên trường tiểu học, THCS tháng 4.2025 ẢNH: V.SAN

"Tuy là hệ thống giảng dạy tiếng Anh nhưng chúng tôi dùng 100% giáo viên, nhân sự Việt. Vì thứ nhất, chỉ có người Việt mới hiểu thấu "nỗi đau" khi học ngoại ngữ để đề ra giải pháp phù hợp. Kế đến chúng tôi có niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ Việt, chúng tôi muốn xây dựng một sản phẩm mà sau này dù đi đâu cũng có thể tự hào giới thiệu đây là sản phẩm của VN, từ chính người Việt", gương mặt CEO 9X của hệ thống DOL English, nơi có ba giáo viên đạt 9.0 IELTS tuyệt đối, bộc bạch.

