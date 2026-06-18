Linh cữu cố Lãnh tụ tối cao Iran sẽ được đưa sang Iraq

Thị trưởng Tehran Alireza Zakani ngày 17.6 thông báo các sự kiện tưởng niệm và tang lễ của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei sẽ diễn ra từ ngày 4 - 9.7, theo AFP. Vào ngày 8.7, di hài của ông Khamenei sẽ được đưa sang Iraq để làm lễ và sau đó trở về quê nhà Mashhad (Iran) vào ngày 9.7 để an táng.

Một phụ nữ cầm ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong cuộc tuần hành tại Tehran ngày 29.5 ẢNH: REUTERS

Ông Zakani không nói rõ địa điểm tổ chức tang lễ tại Iraq. Chính quyền nước này chưa bình luận về thông báo trên.

Tương tự Iran, Iraq có đa số người dân theo Hồi giáo dòng Shiite. Iraq cũng là nơi đặt những thánh địa linh thiêng và quan trọng nhất của dòng Hồi giáo này, gồm lăng mộ Imam Ali (người được dòng Shiite tôn sùng là người kế vị hợp pháp đầu tiên của nhà tiên tri Muhammad) ở thành phố Najaf và lăng mộ của Imam Hussein (cháu ngoại của nhà tiên tri) ở thành phố Karbala.

Mặt khác, thị trưởng Tehran cho biết quá trình chuẩn bị cho tang lễ tại thủ đô Iran đang diễn ra. Sự kiện dự kiến thu hút gần 20 triệu người tham dự.

Mỹ - Iran đã chính thức ký thỏa thuận

Ông Zakani nói rằng Tehran chưa từng chứng kiến sự kiện đông người như vậy trong lịch sử. Khi cố Lãnh tụ tối cao Ruhollah Khomeini - người tiền nhiệm của ông Khamenei - qua đời vào năm 1989, truyền thông Iran đưa tin rằng có gần 10 triệu người dự tang lễ.

Ông Ali Khamenei thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel ngày 28.2, ngày mở màn xung đột. Sau đó, con trai ông là Mojtaba Khamenei đã được bầu làm người kế nhiệm.

Ngày 17.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký biên bản ghi nhớ, thỏa thuận khung nhằm chấm dứt xung đột và khởi động giai đoạn đàm phán thỏa thuận hạt nhân kéo dài 60 ngày, theo thông báo của các bên.