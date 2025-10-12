Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu sớm để cưới vợ Việt chỉ sau 5 ngày gặp

Lạc Xuân
Lạc Xuân
12/10/2025 19:14 GMT+7

Tại chương trình 'Vợ chồng son', Nguyễn Bích Ngọc khiến Hồng Vân thích thú khi kể về hành trình yêu và cưới cựu lính hải quân Mỹ đầy thú vị.

Lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu sớm để cưới vợ Việt chỉ sau 5 ngày gặp - Ảnh 1.

Bích Ngọc và Mathis chia sẻ chuyện tình yêu và hôn nhân trên sóng Vợ chồng son

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quen nhau từ ứng dụng hẹn hò

Trong tập 632 chương trình Vợ chồng son, MC Hồng Vân và Quốc Thuận có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng Nguyễn Bích Ngọc (31 tuổi, Hà Nội) và Dustin Noel Mathis (45 tuổi, quốc tịch Mỹ). Mathis từng là lính hải quân, có hơn 20 năm phục vụ trong quân đội Mỹ. Sau khi gặp Bích Ngọc, anh quyết định nghỉ hưu sớm để sang Việt Nam sinh sống.

Theo chia sẻ, Bích Ngọc và Mathis quen nhau từ năm 2020 qua một ứng dụng hẹn hò. Ấn tượng với dòng chia sẻ trên trang cá nhân của Mathis, Bích Ngọc chủ động "thả tim" và nhanh chóng nhận được tin nhắn trò chuyện từ anh. Từ đó, cả hai bắt đầu hành trình tìm hiểu trong 2 năm.

Mathis kể, lần đầu trò chuyện qua video call, anh bị thu hút bởi sự tự nhiên và chân thật của Bích Ngọc. "Cô ấy không ngại để mặt mộc khi gọi video. Chính điều đó khiến tôi tin rằng cô ấy là người phụ nữ tốt và chân thật", anh chia sẻ. Về phía Bích Ngọc, cô cho biết ban đầu bị thu hút bởi vẻ chững chạc của Mathis, nhưng khi trò chuyện, cô lại thấy anh rất hiền lành và hài hước.

Lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu sớm để cưới vợ Việt chỉ sau 5 ngày gặp - Ảnh 2.

Bích Ngọc kể về hành trình một mình sang Campuchia để gặp Mathis

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời điểm ấy, Mathis vẫn đang tại ngũ. Và vì dịch Covid-19, cả hai chỉ có thể giữ kết nối qua mạng xã hội. Đầu năm 2022, khi Campuchia mở cửa du lịch sau dịch Covid-19, họ quyết định gặp nhau lần đầu tại đây. Cô cho hay: "Anh bay từ Mỹ về, còn tôi đi đường bộ sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Lúc gặp được anh, tôi xúc động đến mức không tin đó là sự thật. Hai năm trời chỉ trò chuyện qua mạng, bây giờ mới được gặp mặt thật ngoài đời nên hồi hộp lắm. Trước khi gặp nhau, anh có bảo sau chuyến đi này thì không biết khi nào mới được gặp lại tôi. Nên trong 5 ngày, anh cố gắng thể hiện để tôi xem anh có được không thì kết hôn luôn".

Lính hải quân Mỹ thích lối sống gia đình ở Việt Nam

Trò chuyện cùng hai MC, Bích Ngọc chia sẻ từ khi tìm hiểu Mathis, cô xác định nghiêm túc để tiến đến hôn nhân. Quãng thời gian 2 năm, cả hai xác định đối phương phù hợp để kết hôn. Chính vì thế, sau khi gặp nhau 5 ngày, cả hai quyết định tổ chức lễ cưới tại nhà thờ ở Campuchia. Lễ cưới diễn ra giản dị, chỉ có cô dâu, chú rể và mục sư làm lễ. Sáu tháng sau, Mathis xin nghỉ hưu sớm và sang Việt Nam sinh sống, đăng ký kết hôn cùng vợ. Đến nay, họ đã ở bên nhau 3 năm tại Việt Nam, cùng vun vén tổ ấm nhỏ với cô con gái 16 tháng tuổi.

Lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu sớm để cưới vợ Việt chỉ sau 5 ngày gặp - Ảnh 3.

Mathis quyết định xin nghỉ hưu sớm để sang Việt Nam sinh sống cùng vợ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nói về cuộc sống hôn nhân, Bích Ngọc cho biết hai vợ chồng ít khi mâu thuẫn dù đến từ hai nền văn hóa khác nhau. "Trong hai năm tìm hiểu, chúng tôi đã chia sẻ với nhau mọi điều nên khi về sống chung, mọi thứ diễn ra khá thuận hòa. Anh ấy rất nguyên tắc, sống kỷ luật theo phong cách quân nhân, mọi việc đều có kế hoạch rõ ràng", cô kể.

Về phần mình, Mathis bày tỏ tình yêu đặc biệt với đất nước và con người Việt Nam. Anh nói: "Ở Việt Nam, mọi người sống rất hạnh phúc và giàu tình cảm. Tôi thích lối sống gia đình của người Việt, khi thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái rất gắn kết với nhau, còn ở Mỹ thì chuyện đó rất hiếm. Đó cũng là một trong những lý do tôi thích cưới vợ Việt Nam. Tôi rất thích có gia đình, con cái luôn gắn kết".

Lính hải quân Mỹ quyết nghỉ hưu sớm để cưới vợ Việt chỉ sau 5 ngày gặp - Ảnh 4.

Mathis bày tỏ tình yêu dành cho vợ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cuối chương trình, trước sự khích lệ của MC Hồng Vân, Mathis dành lời ngọt ngào gửi đến vợ. Anh bày tỏ: "Anh cảm ơn em vì đã ở bên anh. Em là giấc mơ của anh, là tất cả những gì anh từng hy vọng ở một người vợ. Em không chỉ là người bạn đời tuyệt vời, mà còn là người mẹ tuyệt vời của con anh. Anh yêu em rất nhiều".

Khám phá thêm chủ đề

Lính hải quân Vợ chồng son chồng ngoại quốc hôn nhân Hồng Vân
Xem thêm bình luận