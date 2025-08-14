Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh
Lăng kính bạn đọc:

Linh hoạt nhiều giải pháp để hạn chế xe xăng

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
14/08/2025 05:00 GMT+7

Bạn đọc ủng hộ mục tiêu hạn chế xe xăng để giảm phát thải, xanh hóa môi trường, đồng thời đề nghị cần vận dụng nhiều giải pháp hợp lý, linh hoạt... khi coi đây là một vấn đề xã hội.

Như Thanh Niên đã thông tin, Sở Xây dựng TP.HCM vừa nghe báo cáo Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP do đơn vị tư vấn là Liên doanh Công ty CP đô thị bền vững - Viện Khoa học công nghệ năng lượng môi trường thực hiện. Theo đơn vị tư vấn, giao thông đường bộ là nguồn phát thải lớn nhất, đặc biệt ở khu trung tâm TP có mật độ phương tiện và mức ô nhiễm cao. Từ đó, khu vực này được đề xuất làm nơi thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ), hạn chế xe xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải.

Linh hoạt nhiều giải pháp để hạn chế xe xăng - Ảnh 1.

Giao thông đường bộ chiếm tới 88% bụi mịn trong tổng phát thải từ hoạt động giao thông, gây thiệt hại kinh tế hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Ảnh: Nhật Thịnh

Theo lộ trình đề xuất, năm 2026, TP.HCM sẽ hạn chế trước với xe máy kinh doanh dịch vụ không đạt chuẩn Euro 2 và ô tô thương mại không đạt Euro 4 vào vùng LEZ; xe tải nặng chạy dầu diesel bị cấm hoàn toàn. Từ 2027 - 2032, quy định mở rộng cho toàn bộ xe máy dưới chuẩn Euro 2 và ô tô dưới Euro 4. Sau năm 2032, TP dự kiến nâng tiêu chuẩn khí thải và mở rộng vùng LEZ.

Trước đó, TP.Hà Nội cũng lên kế hoạch cấm xe máy xăng hoạt động trong vùng lõi của thủ đô. Từ cuối năm 2024, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định thực hiện vùng LEZ trên địa bàn.

Tìm giải pháp tối ưu

Câu chuyện về mục tiêu xây dựng vùng LEZ tại những đô thị lớn đã được đặt ra từ nhiều năm qua và càng trở nên bức thiết trong thời gian gần đây khi liên tục xuất hiện cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí. Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đều đồng tình với giải pháp dùng các rào cản kỹ thuật, hành chính để cải thiện môi trường.

BĐ Thành Đạt nêu ý kiến: "Tôi ủng hộ kế hoạch có lộ trình cụ thể để hạn chế xe xăng vào trung tâm các đô thị lớn. Nhưng về lâu dài, giải pháp tối ưu vẫn là phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh hơn, nhiều hơn, tiện hơn, để người dân tự hạn chế xe cá nhân".

Tán thành, BĐ Phạm Lộc góp ý: "Muốn đạt được mục đích đề ra, theo tôi, cần phải làm thật tốt vấn đề xe buýt công cộng. Thứ nhất, việc phục vụ hành khách phải thật tốt. Thứ hai, phải có thêm nhiều trạm dừng đón trả khách. Thứ ba, thời gian suốt lộ trình cần được rút ngắn".

BĐ Trường Lưu cũng cho rằng trước khi hạn chế xe xăng, TP.HCM cần tích cực tăng cường các tuyến xe buýt công cộng, lấy lại lề đường cho người đi bộ, dành đường riêng cho người đi xe đạp... "Hiện nay nhiều nơi không thể đi bộ được, người đi xe đạp thì chạy chung với xe máy, ô tô, nói gì đến chuyện khuyến khích giao thông xanh", BĐ Trường Lưu nhận xét.

Cần hài hòa

Đa số BĐ lưu ý câu chuyện chuyển đổi phương tiện giao thông không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội. BĐ Tuan An nhận xét: "Nếu đặt dưới góc độ xã hội, mục tiêu giảm phát thải, xanh hóa môi trường... cần ứng xử hết sức hài hòa, dùng nhiều phương pháp hợp lý, linh hoạt, chứ không thể "đùng một cái" cấm cơ học". 

BĐ Tuan An dẫn chứng: "Tăng mạnh mô hình thuê xe đạp như một số đô thị đang áp dụng chẳng hạn, để điều này trở thành thói quen của người dân khi di chuyển trong vùng lõi". Tán thành, BĐ NguyenLe đề nghị: "Cơ quan hoạch định kế hoạch cần nghiên cứu đồng bộ, song song cả chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho người dân và nâng cấp, xanh hóa hạ tầng giao thông công cộng".

Đề cập những tranh luận gần đây về chủ trương "hạn chế xe xăng", BĐ Thanh Tâm Nguyễn quan tâm nhiều đến giải pháp kỹ thuật: "Băn khoăn hiện nay vẫn là công nghệ pin/sạc xe điện chưa được nhanh. Tôi nghĩ nên có giải pháp hỗ trợ mặt bằng làm trạm đổi pin, đồng thời hướng đến chuẩn pin chung, mới đảm bảo lâu dài".

Cùng nhận định, BĐ Hung Nguyen nêu: "Bảo vệ môi trường là trách nhiệm toàn dân, không riêng gì câu chuyện xe xăng, dầu. Như vậy, cần một bức tranh quy hoạch lớn hơn cho các doanh nghiệp nắm được khoa học tiên tiến, an toàn để dùng chính công nghệ giải quyết bài toán tối ưu".

* Cần có chính sách ưu đãi khi mua xe điện vì giá còn khá cao.

Cuong Hoang

* Mong chính sách hạn chế mấy xe xăng không đạt tiêu chuẩn khí thải này sớm được thực thi. Đi làm mà toàn hít bụi, ngán lắm rồi.

Minh Nghĩa

* Làm vậy vừa bảo vệ môi trường, vừa làm đường phố nhìn sạch đẹp hơn, tôi thấy ổn mà.

Thuy

Tin liên quan

Vì sao Hà Nội muốn hạn chế xe máy xăng trong Vành đai 2 từ tháng 7.2026?

Vì sao Hà Nội muốn hạn chế xe máy xăng trong Vành đai 2 từ tháng 7.2026?

Hà Nội sẽ xây dựng đề án vùng phát thải thấp, nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm xe máy xăng trong phạm vi Vành đai 2 từ tháng 7.2026, thay vì chỉ nghiên cứu cấm xe trong Vành đai 1.

TP.HCM lên kế hoạch hạn chế xe xăng vào trung tâm

TP.HCM hạn chế xe xăng: Đề xuất làn đường riêng cho xe đạp

Khám phá thêm chủ đề

hạn chế xe xăng Khí thải ô nhiễm không khí hạn chế xe cá nhân xe xăng xe điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận