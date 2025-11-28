Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lính Israel bắn hai người Palestine đang đầu hàng ở Bờ Tây
Video Thế giới

Lính Israel bắn hai người Palestine đang đầu hàng ở Bờ Tây

La Vi
La Vi
28/11/2025 13:32 GMT+7

Lực lượng Israel bị phát hiện nổ súng bắn chết hai người đàn ông Palestine khi họ đã đầu hàng và không mang vũ khí ở thành phố Jenin (Bờ Tây).

Trong một cuộc đột kích tại Bờ Tây, lực lượng Israel đã bắn hai người đàn ông Palestine hôm 27.11 dù họ dường như đang đầu hàng và không mang vũ khí.

Đài Truyền hình Palestine đã quay lại vụ nổ súng này.

Cảnh quay cho thấy những người đàn ông này bước ra từ một tòa nhà bị lực lượng vũ trang Israel bao vây tại thành phố Jenin, thuộc khu vực phía bắc Bờ Tây. Họ giơ áo lên và nằm xuống đất trong tư thế đầu hàng rõ ràng.

Binh sĩ Israel sau đó dường như ra hiệu cho những người đàn ông quay trở lại vào trong tòa nhà trước khi nổ súng ở cự ly gần.

Lực lượng Israel bắn hai người Palestine đang đầu hàng ở Bờ Tây - Ảnh 1.

Một binh sĩ Israel chuẩn bị bắn hai người đàn ông Palestine hôm 27.11

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters cũng có ghi lại video vụ việc.

Một phóng viên của Reuters ở gần đó đã chứng kiến những người đàn ông rời khỏi tòa nhà, có vẻ như đang đầu hàng, và sau đó, khi nghe thấy tiếng súng, đã nhìn thấy lực lượng Israel đứng gần một thứ trông giống như một thi thể bất động.

Bộ Y tế Palestine cho biết hai người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ nổ súng, được xác định là Montasir Abdullah (26 tuổi) và Yusuf Asasa (37 tuổi).

Quân đội và cảnh sát Israel đã ra một tuyên bố chung thông báo rằng đã mở một cuộc điều tra sau khi lực lượng Israel nổ súng vào các nghi phạm đã ra khỏi tòa nhà.

Tuyên bố không đưa ra bất kỳ lý do nào về việc tại sao lực lượng đó lại nổ súng, cũng như không đề cập đến việc hai người đàn ông đã nằm xuống đất trước khi được chỉ định quay lại vào trong tòa nhà và bị bắn.

Tuyên bố nói rằng hai người đàn ông bị bắn là những đối tượng bị truy nã, có liên quan đến "mạng lưới khủng bố trong khu vực Jenin".

Tuyên bố không nêu rõ hai người đàn ông bị buộc tội gì cũng như không tiết lộ bất kỳ bằng chứng nào về mối liên hệ bị cáo buộc của họ với một mạng lưới khủng bố.

Cuộc đột kích tại Jenin đánh dấu cuộc tấn công mới nhất trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua của Israel trên khắp các thành phố ở phía bắc Bờ Tây.

Tổ chức Nhân đạo Gaza, do Mỹ và Israel hậu thuẫn chuyên phân phối viện trợ tại Gaza, sẽ chấm dứt hoạt động sau nhiều tháng bị chỉ trích về cái chết của hàng trăm người Palestine khi cố gắng tiếp cận các trung tâm GHF.

Xem thêm bình luận