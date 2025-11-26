Nhóm cứu trợ Gaza do Mỹ và Israel 'chống lưng' ngừng hoạt động

Một nhóm do Mỹ và Israel hậu thuẫn, được thành lập để phân phối hàng cứu trợ tại Gaza, hôm 24.11 đã tuyên bố chấm dứt hoạt động.

Quỹ Nhân đạo Gaza (hay GHF) sẽ đóng cửa sau nhiều tháng bị chỉ trích về cái chết của hàng trăm người Palestine gần các trung tâm cứu trợ của tổ chức này.

GHF bắt đầu cung cấp thực phẩm cho người Palestine ở Dải Gaza vào cuối tháng 5. Hầu hết các địa điểm của tổ chức này đều nằm ở phía nam Gaza, cách xa khu dân cư, buộc nhiều người Palestine phải đi bộ đường dài để nhận hàng cứu trợ.

Hàng trăm người đã bị bắn chết gần các địa điểm của GHF khi mới mở cửa. Quân đội Israel cho biết họ đã nổ súng vào những người Palestine đang tiến đến gần binh lính.

Tự đứng ra phân phối thực phẩm mà không thông qua Liên Hiệp Quốc và các cơ quan viện trợ lâu đời khác, GHF đã ngừng hoạt động sau lệnh ngừng bắn ngày 10.10 tại Gaza.

Tổ chức này cho biết mình chỉ được thành lập như một “sáng kiến khẩn cấp tạm thời”.

Người dân Palestine trú mưa ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 25.11.2025 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi việc GHF đóng cửa ảnh hưởng đến Liên Hiệp Quốc như thế nào, người phát ngôn Stephane Dujarric trả lời các phóng viên rằng việc này sẽ không thay đổi công việc của họ.

Giám đốc điều hành GHF John Acree trong một tuyên bố cho biết một trung tâm điều phối đa quốc gia, do Mỹ đứng đầu tại Israel, sẽ “áp dụng và mở rộng mô hình” mà quỹ đã thí điểm. Trung tâm này có trách nhiệm giám sát kế hoạch chấm dứt xung đột Gaza của Tổng thống Donald Trump.

Kể từ khi thành lập gần 6 tháng trước, tổ chức này cho biết đã cung cấp 187 triệu bữa ăn, trung bình chưa đến một bữa ăn mỗi ngày cho 2 triệu người dân Gaza.

Chính quyền Trump đã cung cấp hàng chục triệu USD cho dự án, nhưng GHF đã nhiều lần từ chối nêu tên các nhà tài trợ khác.

Hamas hoan nghênh việc đóng cửa và kêu gọi truy tố tổ chức này vì những gì họ gọi là “tội ác” chống lại người Palestine.

Tương lai của GHF đã trở nên bất định kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Gaza. Một điều khoản trong kế hoạch đó là loại trừ các nhóm có liên hệ với Hamas hoặc Israel khỏi việc phân phối viện trợ.