Liên Hiệp Quốc: Cứ 10 phút có 1 một phụ nữ bị người thân giết hại

Biểu tình tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 23.11 kêu gọi xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 25.11 dẫn báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết cứ 10 phút lại có một phụ nữ trên thế giới bị người thân hoặc thành viên gia đình sát hại trong năm ngoái, đồng thời lên án việc chưa có tiến triển trong cuộc chiến chống lại nạn giết phụ nữ.

Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm cùng tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 50.000 phụ nữ và trẻ em gái đã bị giết bởi bạn đời hoặc thành viên gia đình vào năm 2024.

Thông tin trên nằm trong báo cáo được công bố nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25.11).

Báo cáo cho biết 60% phụ nữ bị giết trên thế giới là do bạn đời hoặc người thân như cha, chú, mẹ và anh em gây ra. Để so sánh, chỉ 11% nạn nhân nam bị giết bởi người thân với họ.

Con số 50.000 nạn nhân này dựa trên dữ liệu từ 117 quốc gia và tương đương 137 phụ nữ mỗi ngày, tức khoảng một phụ nữ bị giết mỗi 10 phút.

Tổng số này thấp hơn một chút so với con số được ghi nhận vào năm 2023, nhưng theo báo cáo, điều này không phản ánh sự giảm thực tế, vì chủ yếu do sự khác biệt về khả năng cung cấp dữ liệu giữa các quốc gia.

Báo cáo cho biết, nạn giết phụ nữ tiếp tục cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng phụ nữ và trẻ em gái mỗi năm mà không có dấu hiệu cải thiện, và "gia đình vẫn là nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ và trẻ em gái về nguy cơ bị giết người".

Không có khu vực nào trên thế giới không xảy ra các vụ giết phụ nữ, nhưng châu Phi tiếp tục ghi nhận số vụ nhiều nhất trong năm ngoái, khoảng 22.000 vụ.

"Các vụ giết phụ nữ không xảy ra một cách riêng rẽ. Chúng thường nằm trong một chuỗi bạo lực, có thể bắt đầu từ hành vi kiểm soát, đe dọa và quấy rối - bao gồm cả trực tuyến", theo bà Sarah Hendricks, Giám đốc Ban Chính sách của UN Women.

Báo cáo nêu rằng sự phát triển công nghệ đã làm trầm trọng thêm một số loại bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đồng thời tạo ra các hình thức bạo lực mới, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý, cũng như những video giả mạo.

"Chúng ta cần thực thi các luật pháp nhận diện cách bạo lực xuất hiện trong cuộc sống của phụ nữ và trẻ em gái, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến, và buộc những người gây hại phải chịu trách nhiệm trước khi bạo lực trở nên chết người", bà Hendricks kêu gọi.