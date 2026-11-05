Lính thủy quân lục chiến Mỹ tử vong khi huấn luyện tại Nhật Bản

Sự việc xảy ra vào ngày 3.11 tại căn cứ Camp Schwab ở Okinawa, phía nam Nhật Bản. Trong thông báo chính thức, Sư đoàn 3 thủy quân lục chiến Mỹ gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân, USNI News đưa tin.

Theo quy định, danh tính của quân nhân tử vong sẽ chỉ được công bố 24 giờ sau khi gia đình nhận được thông báo. Quân đội Mỹ hiện đang điều tra làm rõ cái chết của binh sĩ nêu trên.

Lính thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại căn cứ Camp Schwab ở Okinawa, Nhật Bản hồi tháng 5 ẢNH: AFP

Căn cứ Camp Schwab nằm ở khu vực tập trung đông đảo lực lượng Mỹ, đóng vai trò như một trung tâm chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hòn đảo Okinawa từng nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ sau Thế chiến 2 cho đến khi được trao trả lại cho Nhật Bản vào năm 1972.

Theo Đài NBC News, cộng đồng người Mỹ trên đảo hiện nay lên tới gần 80.000 người. Trong số đó, có khoảng 30.000 binh sĩ tại ngũ của quân đội Mỹ, với phần lớn là lính thủy quân lục chiến.

Sự cố quân nhân tử vong trong lúc huấn luyện diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ tại Okinawa đang đối mặt với nhiều sức ép từ dư luận địa phương. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cam kết hợp tác chặt chẽ với giới chức Nhật Bản để điều tra các cáo buộc về việc một lính thủy quân lục chiến Mỹ sát hại một phụ nữ ở Okinawa. Vụ việc đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình lan rộng, buộc quân đội Mỹ phải ban bố lệnh giới nghiêm, đồng thời yêu cầu binh sĩ tham gia các khóa huấn luyện bắt buộc về tiêu chuẩn đạo đức và kỷ luật.