Lính tinh nhuệ Thụy Điển huấn luyện tại Bắc Cực

Khi sự chú ý dành cho vùng Cực Bắc đang ngày càng lớn hơn, những người lính Thụy Điển này đang huấn luyện cách Vòng Bắc Cực khoảng 112 km về phía nam.

Lính biệt kích thuộc Trung đoàn Kỵ binh Norrland là những chuyên gia chiến đấu trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Ông Viktor, một chỉ huy trung đội, cho biết: “Làm việc trong môi trường Bắc Cực như thế nào? Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết kỷ luật và có tinh thần thép để giải quyết những việc cần làm ngay lập tức. Bởi vì bạn không thể ngủ nếu vũ khí chưa sẵn sàng. Bạn không thể ngủ nếu chưa ăn gì, phải giữ cho năng lượng luôn ở mức cao”.

Các binh sĩ đã thực hành lắp ráp một máy bay không người lái (UAV) mà họ phóng từ một chiếc xe trượt tuyết đang di chuyển, sử dụng hình ảnh từ camera của UAV để giám sát cảnh quan xung quanh.

Một thành viên của lực lượng Norrland Rangers chuẩn bị máy bay không người lái cho chuyến bay trong buổi huấn luyện tại Arvidsjaur (Thụy Điển), ngày 5.3.2026 ẢNH: REUTERS

Tháng trước, NATO tuyên bố sẽ triển khai một sứ mệnh mang tên “Trạm giám sát Bắc Cực” (Arctic Sentry) để tăng cường sự hiện diện của liên minh quân sự này ở Bắc Cực.

Động thái này được thúc đẩy bởi nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc mua lại Greenland từ Đan Mạch, và để cho Nga thấy rằng NATO rất nghiêm túc trong việc bảo vệ Bắc Cực.

Thụy Điển cho biết sẽ tuần tra bầu trời Bắc Cực bằng máy bay chiến đấu để tập trận trên Greenland trong khuôn khổ sứ mệnh “Trạm giám sát Bắc Cực”.