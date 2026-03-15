Lính tinh nhuệ Thụy Điển huấn luyện tại Bắc Cực
Trúc Huỳnh
15/03/2026 05:34 GMT+7

Các thành viên của đơn vị tác chiến vùng Bắc Cực tinh nhuệ Thụy Điển đã đua xe trượt tuyết xuyên qua những khu rừng, luyện tập bắn súng và thoát khỏi các cuộc phục kích để giám sát xung quanh và ẩn nấp trong các vị trí ngụy trang để quan sát kẻ thù.

Khi sự chú ý dành cho vùng Cực Bắc đang ngày càng lớn hơn, những người lính Thụy Điển này đang huấn luyện cách Vòng Bắc Cực khoảng 112 km về phía nam.

Lính biệt kích thuộc Trung đoàn Kỵ binh Norrland là những chuyên gia chiến đấu trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Ông Viktor, một chỉ huy trung đội, cho biết: “Làm việc trong môi trường Bắc Cực như thế nào? Tôi nghĩ điều quan trọng là phải biết kỷ luật và có tinh thần thép để giải quyết những việc cần làm ngay lập tức. Bởi vì bạn không thể ngủ nếu vũ khí chưa sẵn sàng. Bạn không thể ngủ nếu chưa ăn gì, phải giữ cho năng lượng luôn ở mức cao”.

Các binh sĩ đã thực hành lắp ráp một máy bay không người lái (UAV) mà họ phóng từ một chiếc xe trượt tuyết đang di chuyển, sử dụng hình ảnh từ camera của UAV để giám sát cảnh quan xung quanh.

Một thành viên của lực lượng Norrland Rangers chuẩn bị máy bay không người lái cho chuyến bay trong buổi huấn luyện tại Arvidsjaur (Thụy Điển), ngày 5.3.2026

Tháng trước, NATO tuyên bố sẽ triển khai một sứ mệnh mang tên “Trạm giám sát Bắc Cực” (Arctic Sentry) để tăng cường sự hiện diện của liên minh quân sự này ở Bắc Cực.

Động thái này được thúc đẩy bởi nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc mua lại Greenland từ Đan Mạch, và để cho Nga thấy rằng NATO rất nghiêm túc trong việc bảo vệ Bắc Cực.

Thụy Điển cho biết sẽ tuần tra bầu trời Bắc Cực bằng máy bay chiến đấu để tập trận trên Greenland trong khuôn khổ sứ mệnh “Trạm giám sát Bắc Cực”.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn với sự tham gia của hơn 150 tàu chiến và 15.000 quân nhân tại Thái Bình Dương, Bắc Cực, cũng như tại biển Baltic và biển Caspi.

Thụy Điển Đan Mạch NATO Trạm Giám sát Bắc Cực greenland bắc cực Donald Trump nga Tập luyện Liên minh quân sự mua lại Greenland Mỹ UAV máy bay không người lái Phục kích Bắn súng đua xe trượt tuyết
