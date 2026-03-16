Linh vật ngựa bị phá hoại ở Quảng Trị: Nghệ nhân lên phương án sửa chữa

Ngày 16.3. ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết địa phương đã liên hệ với nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình), tác giả của linh vật ngựa tại địa phương nhằm khảo sát và lên phương án sửa chữa các linh vật bị đập phá.

UBND xã Lao Bảo đã liên hệ nghệ nhân Đinh Văn Tâm để khảo sát và lên phương án sửa chữa các linh vật ngựa bị đập phá ẢNH: BÁ CƯỜNG

Sau khi bị đập phá và hư hỏng, các tượng ngựa đã được phủ bạt để bảo vệ chờ phương án sửa chữa.

"Những ngày qua địa phương bận các công việc liên quan đến bầu cử nên chưa triển khai được. Sáng nay, địa phương sẽ tổ chức họp và liên hệ nghệ nhân Đinh Văn Tâm lên để khảo sát mức độ hư hỏng và kế hoạch sửa chữa", ông Vũ nói.

Các chú ngựa trong bộ "mã đáo thành công" khi còn đang trong quá trình hoàn thiện tại xưởng của nghệ nhân Đinh Văn Tâm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng xác nhận đã được chính quyền địa phương xã Lao Bảo liên hệ để lên phương án sửa chữa các linh vật. Là "cha đẻ" của bộ linh vật "mã đáo thành công", anh Tâm khá buồn khi tác phẩm của mình bị phá hoại.

Hoàn cảnh đáng thương phía sau hành vi đáng trách

Sau khi xác minh được người gây ra vụ phá hoại các linh vật ngựa tại địa phương là em H.V.B (7 tuổi) và H.T.H (9 tuổi, cùng trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình nhằm răn đe, giáo dục hai học sinh.

"Cả 2 cháu đều là học sinh còn đang đi học, địa phương sẽ dùng các biện pháp răn đe, giáo dục và nhắc nhở gia đình trông nom và quan tâm các cháu nhiều hơn", ông Vũ nói thêm.

Các tượng ngựa bị đập phá, gãy chân và đuôi ẢNH: B.H

Theo ông Hồ Văn Hoan (trưởng thôn Ka Tăng), cả hai em B. và H. đều là người dân tộc Vân Kiều thuộc diện hộ nghèo.

"Cháu B. từ khi còn nhỏ bố mẹ đã ly hôn nên sống với cậu ruột. Còn cháu H. thì mẹ đi làm xa nên sống cùng ông bà ngoại gần 70 tuổi. Cả hai gần nhà nên thường xuyên chơi chung. Nhiều đêm cả hai thường đi lang thang ngoài đường và có lúc ngủ ở vỉa hè, mái hiên nhà người dân", ông Hoan nói.

Cả H. và B. đang theo học tại điểm trường Ka Tăng (Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo). Thầy Nguyễn Văn Ái, giáo viên phụ trách điểm trường Ka Tăng cho biết cả 2 đều học tốt nhưng khá hiếu động.

Hành vi đập phá linh vật ngựa của H. và B. là đáng trách, song câu chuyện phía sau của 2 em cũng rất đáng thương ẢNH: B.H

"Ở trường, B. đi học khá đều đặn, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Trong khi đó, em H. học khá tốt nhưng tính tình khá hiếu động, khó quản lý. Khi nghe tin cả hai là người phá hoại linh vật ngựa, nhà trường rất bất ngờ và đã làm việc với gia đình", thầy Ái nói.

Cũng theo nhà trường, khi thiếu sự quan tâm của bố mẹ, các em dễ bị cuốn vào những hành vi nghịch ngợm, khó kiểm soát. Vì vậy, ngoài sự giáo dục của nhà trường, vai trò của gia đình vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc hình thành nhân cách và hành vi của trẻ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, chiều 11.3 người dân phát hiện tượng linh vật ngựa ở Lao Bảo bị hư hỏng nhẹ. Khi chính quyền địa phương đang dự định tìm người sửa chữa thì phát hiện linh vật bị hư hỏng nặng hơn.

Cụm 8 linh vật ngựa này mô tả lại bức tranh "Mã đáo thành công", được dựng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thu hút du khách đến tham quan. Theo kế hoạch, các linh vật sẽ được trưng bày đến hết ngày 30.4.