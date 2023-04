Link xem trực tiếp bán kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á hôm nay (1.5)

Ở vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng 3 trận trước CLB Paykan (Iran), Hisamitsu Springs (Nhật Bản), King Whale Taipei (Đài Loan), xếp nhất bảng A. Trong khi đó, CLB Liaoning Donghua có 2 trận thắng, 1 trận thua, xếp nhì bảng B.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hứa hẹn chơi bùng nổ ở bán kết giải các CLB nữ châu Á AVC

Xét thực lực, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn bị đánh giá yếu hơn một chút so với đại diện từ Trung Quốc. Tuy nhiên, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đang có được sự tự tin cùng phong độ cao. Bên cạnh tay ghi điểm chủ lực Trần Thị Thanh Thúy thì Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh, Lý Thị Luyến, Hoàng Thị Kiều Trinh cũng chơi khởi sắc. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có lợi thế sân nhà với đông đảo người hâm mộ đến chật kín nhà thi đấu cổ vũ.

Sáng nay (1.5), Ban tổ chức mới mở bán vé cho vòng bán kết, tuy nhiên ngay từ tối 30.4, nhiều người hâm mộ đã xếp hàng thâu đêm với mong muốn sở hữu cho mình tấm vé xem, cổ vũ trực tiếp cho các cô gái chân dài đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đấu bán kết với CLB Liaoning Donghua.

CLB Liaoning Donghua (áo vàng) hứa hẹn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên trận bán kết hấp dẫn AVC

Trận bán kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với CLB Liaoning Donghua diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (1.5) và được trực tiếp trên các nền tảng của VTVcab gồm ON Sports News, app ON Plus và ON. Link xem trực tiếp tại đây: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html hoặc https://www.youtube.com/channel/UCIWo7q6irZUBaoPOrlf5IVw.

Tú Linh (20) ngày càng trưởng thành trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam AVC

Ngoài trận bán kết được sự quan tâm khi có mặt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thì lúc 16 giờ 30 sẽ diễn ra trận bán kết còn lại của giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á giữa CLB Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan) gặp CLB King Whale Taipei (Đài Loan). Trận đấu này cũng được trực tiếp trên VTVcab.