Link xem trực tiếp đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đấu Thái Lan hôm nay (6.8)

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam (hạng 47 thế giới) cùng Thái Lan (hạng 15 thế giới) đều thể hiện được khả năng của mình khi thắng Indonesia, Philippines trước khi gặp nhau ở lượt trận cuối chặng 1 SEA V.League diễn ra lúc 19 giờ hôm nay.

Hoàng Thị Kiều Trinh (áo xanh) đang có phong độ tốt, hứa hẹn tỏa sáng khi chạm trán đội Thái Lan NGỌC DƯƠNG

Xét thực lực, đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam bị đánh giá thấp hơn Thái Lan bởi đối thủ nằm trong tốp 15 thế giới, tốp 3 châu Á và thống trị bóng chuyền nữ khu vực trong thời gian dài. Chưa kể Thái Lan mang đội hình rất mạnh tham dự chặng 1 SEA V.League với những ngôi sao như Thatdao, Chatchu On, Pimpichaya, Pornpun, Wipawee.

Trần Thị Thanh Thúy (áo xanh) là mũi tấn công chủ lực của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam có lợi thế được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Chủ công cao 1,93 m Trần Thị Thanh Thúy, người một mình ghi 21 điểm trước đội tuyển Pháp ở tứ kết Cúp bóng chuyền nữ Challenge thế giới 2023, được kỳ vọng tỏa sáng giúp đội chủ nhà Việt Nam tạo nên trận đấu hay trước Thái Lan. Ngoài Thanh Thúy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn kỳ vọng vào Hoàng Thị Kiều Trinh vốn đang có phong độ tốt, ghi 19 điểm ở trận gặp Indonesia. Những gương mặt khác cũng hứa hẹn chơi hay như Lâm Oanh, Nguyễn Thị Trinh, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang,...

Dàn sao bóng chuyền Thái Lan được đánh giá cao hơn so với đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam AVC

Sự tiến bộ của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam trong thời gian gần đây giúp người hâm mộ háo hức chờ đợi màn trình diễn của Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội khi chạm trán với "kình địch" Thái Lan. Ở chung kết SEA Games 32 hồi tháng 5 tại Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam thua Thái Lan 1-3 nhưng tạo được thế trận không quá thua kém so với đối thủ.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam được kỳ vọng có trận đấu hay trước Thái Lan AVC

Trận đấu quyết định ngôi vô địch chặng 1 SEA V.League 2023 giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với Thái Lan được trực tiếp trên On Sports News, On Plus, VTVcab On. Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/WEBTHETHAOVN/streams.