Link xem trực tiếp giải bóng chuyền SEA V.League hôm nay: Đội nữ Việt Nam đấu Indonesia

Ở lượt trận đầu tiên chặng 1 SEA V.League diễn ra hôm qua, 2 ứng viên vô địch là Thái Lan và đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam gặp đối thủ yếu hơn nên vừa thi đấu vừa thử nghiệm, chưa thể hiện hết được sức mạnh nhưng đều đạt mục tiêu chiến thắng (Thái Lan thắng Indonesia 3-0 còn Việt Nam thắng Philippines 3-1).

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam (áo vàng) tìm kiếm chiến thắng trước Indonesia AVC

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra hôm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán với Indonesia lúc 19 giờ trong khi Thái Lan gặp Philippines lúc 16 giờ. Đội tuyển nữ bóng chuyền Indonesia không có sự phục vụ của chủ công số 1 Megawati nhưng với những gì thể hiện trong trận đấu với Thái Lan cho thấy họ là đối thủ mà đội chủ nhà Việt Nam không thể xem thường. Dàn tay đập Indonesia không ít lần gây khó khăn cho đội bóng xếp hạng 15 thế giới là Thái Lan. Tuy thắng 3-0 nhưng Thái Lan cũng trải qua những phút giây "nghẹt thở" bởi có 2 ván thắng sít sao 26/24.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam không ít lần nếm trải sức mạnh của đội Indonesia. Lần gần nhất ở bán kết SEA Games 32, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội phải hết sức khó khăn mới có được chiến thắng 3-2 trước đối thủ này.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Indonesia (áo xanh) dự báo gây khó khăn cho chủ nhà Việt Nam AVC

Một vấn đề mà đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam gặp phải là thể trạng các VĐV chưa tốt bởi vừa về nước cách đây 3 ngày, sau Cúp bóng chuyền Challenge thế giới tại Pháp. Đó là một phần lý do khiến các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu chưa như mong đợi trong trận mở màn SEA V.League 2023 với Philippines. Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội được kỳ vọng có được chiến thắng trước Indonesia để hướng đến trận "chung kết" với Thái Lan vào ngày mai.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và Indonesia tái đấu sau bán kết SEA Games 32 VTVCAB

Trận đấu giữa đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với Indonesia được trực tiếp trên các kênh On Sports News, On Plus, VTVcab On. Người hâm mộ cũng có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này tại YouTube Webthethao cũng là đơn vị có bản quyền phát sóng giải bóng chuyền SEA V.League 2023 (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/WEBTHETHAOVN/streams).