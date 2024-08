Link xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam 'đại chiến' Thái Lan tranh vô địch hôm nay

Cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 32 thế giới) lẫn đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (hạng 14 thế giới) đều phát huy được sức mạnh khi giành chiến thắng trước Philippines (hạng 56 thế giới), Indonesia (hạng 58 thế giới) để biến lượt trận cuối giữa cả 2 thành trận chung kết chặng 1 SEA V.League.

Trần Thị Thanh Thúy (3) dần lấy lại phong độ, hứa hẹn cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận đấu hay với Thái Lan VFV

Mang đến giải lực lượng được xem là mạnh nhất với đầy đủ các ngôi sao như Chatchu-on, Thatdao, Kimpichaya, Thanacha, Ajcharaporn, đội tuyển bóng chuyền Thái Lan cho thấy tham vọng bảo vệ ngôi đầu khu vực trước đối thủ đáng gờm là chủ nhà Việt Nam. Các chủ lực của đội tuyển Thái Lan đều phát huy được khả năng trong 2 trận đấu "làm nóng" thắng cùng tỷ số 3-0 trước Indonesia và Philippines. Với những gì thể hiện, Thái Lan tiếp tục được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng có trong tay lực lượng được xem là mạnh nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên ở 2 trận đấu với Philippines (thắng 3-1), Indonesia (thắng 3-0), đội tuyển Việt Nam chưa cho thấy sự đột phá ở các vị trí trụ cột. Nhiều thời điểm đội chủ nhà bị đối thủ yếu hơn chơi lấn lướt và dẫn điểm khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải điều chỉnh liên tục mới có được chiến thắng. Khả năng bắt bước một, phối hợp tấn công giữa chuyền hai với các vị trí tấn công vẫn còn lỗi nhịp.

Bích Tuyền (10) vẫn là tay ghi điểm chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam VFV

Tuy nhiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có một số điểm sáng như tay đập Trần Thị Thanh Thúy trở lại sau chấn thương chơi tốt hơn qua từng trận đấu, 2 mũi phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh phát huy kịp lúc khi mũi tấn công số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền bị đối thủ đeo bám kỹ. Sự thay người chính xác, đúng thời điểm của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng giúp Tú Linh, Như Quỳnh phát huy khả năng, mang lại hiệu quả. Tuy nhiên trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sở hữu sức mạnh toàn diện, muốn tạo bất ngờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải chơi thật hay ở từng vị trí.

Nhà thi đấu Vĩnh Phúc sẽ chật kín người hâm mộ cổ vũ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan hôm nay VFV

Chưa từng đánh bại Thái Lan ở những lần chạm trán chính thức trước đó, đây là thời điểm mà Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền khát khao làm nên chuyện khi được thi đấu trên sân nhà có sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Ở những lần gặp nhau gần đây, tuy thua cuộc nhưng đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể, tạo được thế trận không quá thua kém so với đối thủ.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ hôm nay và được trực tiếp trên các kênh sóng, nền tảng của VTVCab như On Sports News, On Sports, ứng dụng ON, ON Plus. Người hâm mộ cũng có thể xem trực tiếp trận đấu trên kênh YouTube Bóng chuyền Việt Nam (Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@kenhbongchuyenvietnam/streams).