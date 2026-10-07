Lisa (BlackPink) diện gợi cảm, đọ sắc Zendaya, Emma Stone

Show Louis Vuitton Xuân Hè 2027 diễn ra tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp) quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí và thời trang quốc tế.
Lisa (BlackPink), Zendaya, Emma Stone, Saoirse Ronan... cùng xuất hiện tại sự kiện, tạo nên dàn khách mời đa dạng từ Kpop đến điện ảnh Hollywood và châu Âu. Bên cạnh sức hút từ bộ sưu tập của nhà thiết kế Nicolas Ghesquière, sự xuất hiện của các ngôi sao cũng trở thành tâm điểm chú ý. Dàn sao hội tụ tại Paris
Lisa xuất hiện tại show Louis Vuitton với thiết kế mang phong cách nữ tính, gợi cảm. Thành viên BlackPink diện trang phục có phần thân trên ôm sát, kết hợp chi tiết bèo nhún và chân váy ngắn, tạo điểm nhấn cho tổng thể. Kiểu tóc ngắn uốn gợn cùng lối trang điểm tông nude giúp cô hoàn thiện diện mạo mang hơi hướng cổ điển
Đây là một trong những lần Lisa xuất hiện đáng chú ý tại Paris Fashion Week năm nay. Bên cạnh hoạt động cùng BlackPink, nữ ca sĩ đang phát triển sự nghiệp cá nhân trên nhiều lĩnh vực. Cô phát hành các sản phẩm solo, tham gia diễn xuất trong
The white lotus và duy trì hoạt động thời trang với nhiều thương hiệu quốc tế
Zendaya chọn thiết kế ren trắng với phần cổ và tay áo xếp bèo tạo hiệu ứng thị giác. Nữ diễn viên phối cùng áo trắng bên trong, quần jeans xanh tạo sự cân bằng giữa vẻ cầu kỳ của phần thân trên và phong cách đời thường. Việc kết hợp trang phục theo cách khác giúp cô tạo diện mạo mới tại sự kiện thời trang
Emma Stone gây chú ý với bộ trang phục xanh nổi bật. Nữ diễn viên diện blazer có đường cắt sâu ở phần cổ. Emma Stone giữ phong cách tương đối tối giản ở phần phụ kiện, tập trung vào màu sắc và phom dáng của trang phục. Mái tóc nâu được tạo kiểu xoăn nhẹ, mang đến diện mạo khác với hình ảnh tóc ngắn mà cô từng xuất hiện trong thời gian quảng bá các dự án điện ảnh gần đây
Saoirse Ronan xuất hiện với phong cách thanh lịch, tập trung vào phom dáng và chất liệu thay vì các chi tiết cầu kỳ. Nữ diễn viên Ireland là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh đương đại, từng nhận nhiều đề cử Oscar. Cô được biết đến qua
Brooklyn, Lady bird, Little women và The outrun
Sophie Turner cũng xuất hiện tại show với phong cách thời trang mang dấu ấn cá nhân. Nữ diễn viên được công chúng biết đến rộng rãi qua vai Sansa Stark trong loạt phim
Game of Thrones, vai diễn giúp cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của truyền hình quốc tế
Catherine Deneuve mang đến sự hiện diện khác biệt giữa dàn khách mời trẻ. Bà là biểu tượng của điện ảnh Pháp. Nữ diễn viên sở hữu sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên và từng hợp tác với nhiều đạo diễn hàng đầu châu Âu. Deneuve nổi tiếng qua các tác phẩm như
The umbrellas of Cherbourg, Belle de Jour và Indochine
Keri Russell diện áo khoác trắng phom rộng, nhấn phần vai, phối chân váy mini đen khi dự show Louis Vuitton. Nữ diễn viên nổi tiếng qua
Felicity, The Americans và The Diplomat, trong đó vai Elizabeth Jennings mang về cho cô nhiều đề cử Emmy
Chloe Grace Moretz diện áo crop top bèo nhún trắng - xanh với nhiều lớp chất liệu, kết hợp quần da đen dáng rộng. Thiết kế ngắn để lộ phần eo cùng một hình xăm ít khi xuất hiện trước công chúng của cô. Trước show một ngày, Moretz cũng dự tiệc riêng của thương hiệu tại Paris
Ana de Armas diện blazer da đen dáng ngắn, nhấn phần vai, kết hợp boots cao tới gối và túi burgundy tại show Louis Vuitton. Nữ diễn viên nổi tiếng qua
Knives out, No time to die và Ballerina, đồng thời từng được đề cử Oscar với Blonde
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