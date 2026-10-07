Lisa (BlackPink) diện gợi cảm, đọ sắc Zendaya, Emma Stone

Đây là một trong những lần Lisa xuất hiện đáng chú ý tại Paris Fashion Week năm nay. Bên cạnh hoạt động cùng BlackPink, nữ ca sĩ đang phát triển sự nghiệp cá nhân trên nhiều lĩnh vực. Cô phát hành các sản phẩm solo, tham gia diễn xuất trong The white lotus và duy trì hoạt động thời trang với nhiều thương hiệu quốc tế