Động tác biểu diễn gây nhiều tranh cãi

Trong đêm mở màn chương trình biểu diễn VIVA LA LISA tại Caesars Palace, Las Vegas (Mỹ), Lisa thể hiện ca khúc Money với những tờ tiền lưu niệm in hình chính mình. Nữ ca sĩ kẹp tiền ở phần hông rồi tung xuống phía khán giả theo nội dung bài hát. Động tác này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi. Một bộ phận người xem cho rằng việc kẹp tiền vào thắt lưng hoặc mép nội y gợi liên tưởng đến cách nhận tiền boa tại các câu lạc bộ thoát y ở phương Tây. Họ cho rằng hành động ấy mang hàm ý rõ ràng trong bối cảnh văn hóa địa phương tại Mỹ.

Từ khi rời khỏi YG, phong cách biểu diễn táo bạo cùng trang phục kiệm vải của Lisa liên tục nhận về những ý kiến trái chiều Ảnh: Reuters

Chương trình gồm 23 ca khúc, được Lisa thể hiện bằng giọng hát trực tiếp. Bên cạnh âm nhạc, sân khấu sử dụng nhiều yếu tố táo bạo như trang phục xuyên thấu, quần lọt khe màu da, tương tác sát cơ thể với vũ công nam, vũ đạo dùng roi da và động tác đá bạn diễn khỏi sân khấu. Những chi tiết này khiến hình ảnh của cô khác biệt đáng kể so với thời kỳ hoạt động trong khuôn khổ nhóm nhạc BlackPink. Trong các buổi diễn ngày 15 và 16.11, một sự cố trang phục cũng thu hút chú ý. Khi hỗ trợ màn cởi đồ theo kịch bản, vũ công nam lỡ kéo chiếc quần ngắn của Lisa xuống, khiến cô suýt hớ hênh. Nữ ca sĩ nhanh chóng tự kéo lại trang phục. Đoạn video ghi lại tình huống được chia sẻ rộng rãi, làm cuộc tranh luận thêm nóng.

Những người ủng hộ cho rằng động tác tung tiền phù hợp với chủ đề của Money. Theo cách giải thích này, tiết mục bắt nguồn từ trào lưu người hâm mộ tự làm “tiền Lisa” để cổ vũ, sau đó dần trở thành một phần của màn biểu diễn qua các sân khấu như Coachella. Việc kẹp tiền ở cạp trang phục được Lisa lý giải là do đồ diễn không có túi. Tuy nhiên, nhóm khán giả này cũng cho rằng cần đặt tiết mục trong bối cảnh sân khấu giải trí dành cho người lớn tại Las Vegas. Việc tách riêng những đoạn video ngắn có thể khiến người xem hiểu sai ý đồ trình diễn.

Ngược lại, những người phản đối cho rằng các chi tiết gợi liên tưởng đến trình diễn thoát y không phù hợp với sức ảnh hưởng của một thần tượng có nhiều người hâm mộ chưa thành niên. Khi video được lan truyền trên nhiều nền tảng, nội dung dễ tiếp cận khán giả nhỏ tuổi, từ đó làm dấy lên lo ngại trong một bộ phận phụ huynh. Mẹ Lisa cũng có mặt theo dõi con gái biểu diễn trong hai ngày liên tiếp. Biểu cảm chăm chú của bà được mô tả theo nhiều hướng, từ tự hào, ủng hộ đến lo lắng.

Từ khi tách hoạt động cá nhân khỏi YG cuối năm 2023, Lisa nhiều lần gây tranh cãi vì trang phục hở hang và vũ đạo phản cảm. Một bộ phận khán giả cho rằng cô quá táo bạo, chưa phù hợp với thị hiếu của phần lớn người hâm mộ BlackPink, trong khi những người ủng hộ đánh giá cao sự tự tin và cá tính của nữ ca sĩ.