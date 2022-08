Lisa của nhóm BlackPink lập kỳ tích tại MTV VMAs 2022

Lễ trao giải MTV VMAs 2022 được tiến hành tại Trung tâm Prudential ở New Jersey. Lisa đã làm nên lịch sử tại MTV VMAs khi trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Hàn Quốc giành được giải thưởng ở hạng mục này.

Taylor Swift nhận giải Video của năm với ca khúc All Too Well, Dove Cameron đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc. Hạng mục Nhạc rock hay nhất, Red Hot Chili Peppers vượt qua Foo Fighters, Jack White, Muse, Shinedown và Three Days Grace nhận giải với ca khúc Black Summer.

Giải Nghệ sĩ của năm được trao cho Bad Bunny, trong khi First Class của Jack Harlow nhận giải Ca khúc mùa hè hay nhất. Hip-hop hay nhất thuộc về Do We Have A Problem? của Nicki Minaj và Lil Baby và Ca khúc Latin xuất sắc được trao cho About Damn Time của Lizzo.





Album xuất sắc nhất là Harry’s House của Harry Styles. Album này vượt qua hàng loạt đối thụ “nặng ký” như 30 (Adele), Un Verano Sin Ti (Bad Bunny), Happier Than Ever (Billie Eilish) và Certified Lover Boy (Drake).

BlackPink nhận giải Hiệu suất metaverse tốt nhất trong khi BTS đoạt giải Nhóm nhạc của năm. Những giải quan trọng như Ca khúc của năm thuộc về Happier Than Ever của Billie Eilish; Ca khúc pop hay nhất - As It Was của Harry Styles; Ca khúc R&B xuất sắc - Out of Time của The Weeknd…

Nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ trao giải MTV VMAs 2022 gồm Eminem, Snoop Dogg, BlackPink, Bad Bunny, Anitta, Jack Harlow, Kane Brown…