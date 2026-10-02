Live thách đấu trên TikTok, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 2.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc Minh (35 tuổi, ngụ tổ dân phố Thống Nhất, P.Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa), chủ tài khoản TikTok "Minh Sầm Sơn".

Hình ảnh một phiên thách đấu trực tiếp của Hoàng Quốc Minh ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 đến khi bị bắt, Hoàng Quốc Minh liên tục thực hiện các phiên live thách đấu trực tiếp, thực hiện các hình phạt có tính chất bạo lực, nguy hiểm với người cùng thách đấu để thu hút người xem và kiếm tiền quà tặng.

Quá trình diễn ra các phiên live những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý người khác muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả. Hành vi của Hoàng Quốc Minh đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Quá trình khám xét nơi ở của Hoàng Quốc Minh lực lượng công an đã thu giữ công cụ, phương tiện phục vụ cho hành vi vi phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hành vi của Hoàng Quốc Minh bị điều tra là hành vi "Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật".