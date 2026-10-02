    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Live thách đấu trên TikTok, nam thanh niên bị khởi tố

    Minh Hải
    Minh Hải
    Hoàng Quốc Minh, chủ tài khoản TikTok 'Minh Sầm Sơn' đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì thường xuyên sử dụng tính năng PK TikTok (phiên live thách đấu trực tiếp giữa 2 người) có tính bạo lực, nguy hiểm.

    Ngày 2.10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Quốc Minh (35 tuổi, ngụ tổ dân phố Thống Nhất, P.Nam Sầm Sơn, Thanh Hóa), chủ tài khoản TikTok "Minh Sầm Sơn".

    Live thách đấu trên TikTok, nam thanh niên bị khởi tố- Ảnh 1.

    Hình ảnh một phiên thách đấu trực tiếp của Hoàng Quốc Minh

    ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

    Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 9 đến khi bị bắt, Hoàng Quốc Minh liên tục thực hiện các phiên live thách đấu trực tiếp, thực hiện các hình phạt có tính chất bạo lực, nguy hiểm với người cùng thách đấu để thu hút người xem và kiếm tiền quà tặng.

    Quá trình diễn ra các phiên live những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý người khác muốn chứng kiến bên thua chịu hậu quả. Hành vi của Hoàng Quốc Minh đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

    Quá trình khám xét nơi ở của Hoàng Quốc Minh lực lượng công an đã thu giữ công cụ, phương tiện phục vụ cho hành vi vi phạm.

    Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết hành vi của Hoàng Quốc Minh bị điều tra là hành vi "Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật".

    Tin liên quan

    Một phiên live hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện, thu về hơn 400 triệu đồng

    Một phiên live hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện, thu về hơn 400 triệu đồng

    Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hoa hậu Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) về hành vi quảng bá sai sự thật trong kinh doanh kẹo rau xanh Kera.

    Khám phá thêm chủ đề

    TikToker live thách đấu phiên live thách đấu trực tiếp

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận