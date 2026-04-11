Liverpool trước chặng nước rút 'sống còn'

L IÊN TỤC ĐỤNG ĐỘ CÁC ĐỐI THỦ CHÍNH

Trong 7 vòng đấu cuối cùng, có đến 6 trận Liverpool phải đụng độ với những đối thủ đang trực tiếp tranh chấp với họ chiếc vé dự Champions League mùa tới. M.U và Aston Villa là các đội đang đứng phía trên. Fulham, Everton, Chelsea, Brentford là các đội đứng phía dưới, nhưng đều đang còn hy vọng chiếm lấy vị trí số 5 mà Liverpool sở hữu ngay lúc này. Chuỗi trận mang tính sống còn của Liverpool sẽ bắt đầu vào đêm nay (23 giờ 30 ngày 11.4) bằng trận tiếp Fulham tại sân nhà Anfield. Liên tục trong 3 trận đấu gần đây (tính chung mọi giải), Liverpool đều thua, thủng lưới 8 bàn mà chỉ ghi được 1 bàn. Mới đây nhất là trận thua PSG 0-2 tại Champions League, khi Liverpool hoàn toàn không sút được quả nào đúng hướng khung thành. Chưa bao giờ Liverpool của HLV Arne Slot có chỉ số xG, tức bàn thắng được chờ đợi, thấp như trong trận đấu ấy (0,27). Hẳn nhiên, sức tấn công và khả năng ghi bàn là điều quan trọng nhất mà Liverpool phải cải thiện trong trận gặp Fulham.

Liverpool (phải) vẫn chưa có chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh kể từ sau tháng 2.2026 ẢNH: REUTERS

Thầy trò HLV Arne Slot vẫn chưa có chiến thắng nào ở giải Ngoại hạng Anh kể từ sau tháng 2. Fulham bị đánh giá thấp hơn, nhưng đấy lại là một trong những đội đang có phong độ tốt nhất. Toàn giải chỉ có 4 đội lấy được nhiều điểm hơn Fulham trong 6 vòng đấu gần đây. Tính từ đầu năm 2026, cũng chỉ có M.U và Bournemouth giành lại điểm số nhiều hơn Fulham, trong các trận đấu mà họ bị dẫn trước. Nghĩa là Fulham rất đáng gờm cả về phong độ lẫn tinh thần thi đấu. Chứ về lực lượng thì dĩ nhiên cầu thủ Fulham không thể sánh với những Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike... bên phía Liverpool.

Chờ xem đội chủ sân Anfield thi đấu ở vòng này là chờ xem họ thể hiện tinh thần và mức độ ăn ý trong lối chơi như thế nào. Ở một khía cạnh khác, cũng có thể chờ xem Fulham có tận dụng được hoàn cảnh đối phương đang hoang mang vì khủng hoảng, để làm nên chuyện tại "thánh địa" Anfield hay không.

A RSENAL SẼ TIẾN SÁT ĐẾN NGÔI VÔ ĐỊCH?

Do thi đấu muộn hơn, nên trước khi bóng lăn tại sân Anfield thì rất có thể Liverpool đã bị Everton hoặc Brentford vươn lên đồng điểm, nghĩa là vị trí số 5 hiện thời của Liverpool càng bị đe dọa mạnh mẽ. Cả Brentford lẫn Everton đều đang kém Liverpool 3 điểm và họ sẽ trực tiếp gặp nhau lúc 21 giờ 00. Cũng ở khung giờ ấy, còn có trận Burnley - Brighton. Khả năng thắng của Brighton rất cao (Burnley là đội đang đứng áp chót, coi như chắc chắn rớt hạng), và Brighton cũng là một trong những đội đang nuôi hy vọng tấn công vào suất dự Champions League của Liverpool.

Arsenal sẽ tiếp Bournemouth trong trận đấu sớm (18 giờ 30) của ngày thứ bảy. Chiến thắng trên sân nhà sẽ được xem là cột mốc vô cùng quan trọng, giúp Arsenal hoàn toàn rộng đường tiến đến chức vô địch vào cuối mùa bóng. Đội đầu bảng hiện đã bỏ xa Manchester City đến 9 điểm (dù đá nhiều hơn 1 trận). Không khó dự đoán hình ảnh xuyên suốt của trận Arsenal - Bournemouth. Đội chủ nhà dĩ nhiên sẽ tấn công từ đầu đến cuối, trước đối thủ quá phù hợp để họ nhắm đến mục tiêu duy nhất là lấy trọn 3 điểm. Arsenal đang có chuỗi 4 trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh, và đấy là lý do vì sao họ bỏ xa đối thủ chính Manchester City. Arsenal cũng đã toàn thắng 7 trận gần đây nhất tại sân nhà Emirates (tính chung mọi giải). Vấn đề là sự tấn công của Arsenal có đem lại hiệu quả hay không trước một Bournemouth rất gan lì. Đội khách đã hòa trong cả 5 vòng đấu gần đây nhất. Ba trong năm trận ấy không có bàn thắng. Ở 2 trận còn lại, Bournemouth luôn bị dẫn trước, và luôn gỡ hòa! Về mặt lực lượng, Arsenal hiện khá ổn thỏa, chưa kể họ còn tỏ ra nổi bật về khả năng ghi bàn thắng muộn bởi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.

Trận đấu sớm nhất ở vòng đấu này, West Ham - Wolverhampton, đã diễn ra lúc rạng sáng nay. Còn trận "Super Sunday" sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày chủ nhật, giữa Chelsea và Manchester City.