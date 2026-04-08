Lịch thi đấu Liverpool - PSG mới nhất: Lùi để tiến, hay sẽ... lùi tiếp?

Kinh Thi
08/04/2026 07:17 GMT+7

Liverpool và Atletico Madrid đều thua vào cuối tuần qua. Họ bước vào vòng tứ kết Champions League với khí thế không tốt. Họ chủ động 'buông' để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn, hay họ yếu thật, và sẽ sụp đổ?

CHỜ XEM "BỘ MẶT THẬT" CỦA LIVERPOOL

Không có gì bất ngờ khi Liverpool thua Manchester City ở vòng tứ kết cúp FA. Bất ngờ ở đây chỉ là tỷ số quá đậm (0-4) và hình ảnh bạc nhược của Liverpool. Trong vòng chưa tới 20 phút, Liverpool liên tục thủng lưới 4 bàn. HLV Arne Slot nói sau trận đấu: đấy không thể là "chuẩn mực Liverpool". Ông phàn nàn về ý chí và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Quả đúng, nhưng giới quan sát có thể nhìn về Liverpool theo một nhãn quan khác. Liverpool mùa này tuy đã sa sút, nhưng không thể yếu đến như vậy. Họ thua đậm chẳng qua vì mục tiêu quan trọng nhất ngay lúc này không phải là Manchester City ở cúp FA, mà là Paris Saint-Germain (PSG) ở vòng tứ kết Champions League?

Mohamed Salah cần chơi tốt để đòi nợ PSG

Mùa trước, ngay khi đội bóng của HLV Arne Slot đang vươn đến phong độ rực rỡ, được xem là ứng viên vô địch hàng đầu trên mọi trận địa, thì bị dội gáo nước lạnh bởi chính PSG - đội trước đó rất nhạt nhòa, phải đá play-off mới lọt được vào giai đoạn knock-out Champions League. Không ai có thể hình dung PSG lại đủ khả năng "đàn áp" Liverpool một cách rõ rệt như thế. Và sau khi "thua trong thế thắng" ngay tại sân nhà, PSG đã lật ngược tình thế ở trận lượt về. Rồi PSG thẳng tiến cho đến khi đoạt chức vô địch Champions League lần đầu tiên, thắng trận chung kết bằng tỷ số đậm nhất lịch sử.

Bây giờ, Liverpool đã quá hiểu PSG. Họ đã chuẩn bị kỹ hơn, gồm cả việc chấp nhận "buông bỏ" ở cúp FA. Và họ sẽ gây bất ngờ, theo đúng kiểu PSG đã làm với họ vào năm ngoái?

Khác biệt bây giờ là PSG đã lộ diện quá rõ. "Quả bóng vàng" Ousmane Dembele dẫn dắt hàng công thật đáng gờm, nhưng hàng tiền vệ mới là nơi mạnh nhất của PSG. Vẫn còn đấy Vitinha và Joao Neves, nhưng người còn lại trong bộ ba tiền vệ nổi tiếng là Fabian Ruiz hiện đang chấn thương (đối phương có thể khai thác chỗ này). Với Liverpool, vấn đề đặt ra là HLV Slot có để Mohamed Salah đá chính hay không. Anh vừa gây thất vọng lớn trong trận thua Manchester City. Đấy là sự thử nghiệm đã giúp HLV Slot rút ra một kết luận quan trọng?

Lịch thi đấu theo giờ Việt Nam

Lịch sử hậu thuẫn Atletico Madrid

Atletico Madrid không thua tan nát như Liverpool vào cuối tuần qua, nhưng trận thua của họ cũng đáng lưu ý, ở một khía cạnh khác. Chỉ trong 10 ngày, Atletico gặp Barcelona đến 3 lần. Trận đầu là ở vòng đấu vừa qua tại giải La Liga: Atletico thua 1-2 ngay trên sân nhà. Kết quả ấy là bước nhảy vọt, giúp Barcelona tiến sát đến chức vô địch La Liga: bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid 7 điểm trước 8 vòng đấu cuối cùng (giống như Atletico, Real cũng thua ở vòng đấu vừa qua).

Bây giờ, câu chuyện có thể khác hẳn, khi Atletico đứng trước 2 trận tứ kết Champions League với Barcelona. Bước ra đấu trường châu Âu, xưa nay họ chỉ gặp nhau ở Champions League, và Atletico luôn thắng Barcelona ở vòng tứ kết!

Chỉ trong 3 năm (2014 - 2016), Atletico đã 2 lần đánh bại Barcelona ở vòng tứ kết, và họ luôn thẳng tiến đến trận chung kết Champions League trong những năm ấy. Và Atletico trở thành đội có thành tích tốt nhất trong số những đội chưa từng vô địch cúp C1/Champions League (3 lần về nhì). Định mệnh cho thấy Atletico Madrid luôn thắng Barcelona ở đấu trường châu Âu, hay kỳ này quy luật "lần thứ 3 phải khác" sẽ phát huy tác dụng?

Cần lưu ý một điều: Barcelona của HLV Hansi Flick là đội thường có lối chơi bất biến, trong khi Atletico của HLV Diego Simeone thường có chiến thuật thay đổi linh động tùy hoàn cảnh. Hiển nhiên, HLV Simeone đã không đưa ra đội hình mạnh nhất trong trận gặp Barcelona cuối tuần qua (các trụ cột như Julian Alvarez hoặc Ademola Lookman không xuất hiện). Xét về nhiều mặt, Barcelona hẳn nhiên vượt trội. Riêng trên đấu trường châu Âu thì Atletico có hiệu quả hơn hẳn. Cũng cần nhắc thêm: dù là trận đấu quan trọng hay không, hễ có Barcelona là trận đấu gần như đảm bảo sẽ có (hoặc có nhiều) bàn thắng! 

