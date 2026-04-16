Liz Kim Cương quyến rũ trong MV mới, nói về việc hợp tác cùng tình cũ

Liz Kim Cương vừa phát hành MV Ưu tiên hay ưu phiền, đánh dấu sự trở lại âm nhạc trong năm 2026. Nội dung ca khúc xoay quanh một mối quan hệ ở trạng thái không còn rõ ràng - nơi một người dần nhận ra mình không còn là sự ưu tiên, nhưng cũng chưa đủ dứt khoát để rời đi.

Liz Kim Cương khoe nhan sắc quyến rũ trong sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Chia sẻ về cảm hứng, Liz Kim Cương cho biết: “Đây là ca khúc được viết từ chính những trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng từng ở trong một mối quan hệ mà mình không biết bản thân là ưu tiên hay chỉ đang tự làm mình mệt mỏi hơn".

Sản phẩm tiếp tục khai thác thế mạnh của Liz Kim Cương ở những ca khúc giàu cảm xúc, song cho thấy sự mới mẻ ở phần rap. Nữ ca sĩ chia sẻ đây vốn không phải thế mạnh nên cô đã dành nhiều thời gian tập luyện để hoàn thành tốt ca khúc này. Sự trở lại lần này của Liz Kim Cương không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn thể hiện rõ định hướng phát triển hình ảnh cá nhân theo hướng trưởng thành và có chiều sâu hơn.

Ngoài ra, phần tạo hình của Liz Kim Cương cũng được đầu tư với nhiều biến chuyển đáng chú ý. Từ hình ảnh nhẹ nhàng, mang tính cổ điển cho đến những tạo hình nổi bật hơn... tất cả đều góp phần thể hiện các trạng thái khác nhau của nhân vật. Từ đó, ca khúc dẫn dắt người nghe đến một góc nhìn rõ ràng hơn về giá trị của bản thân trong một mối quan hệ tình cảm.

Liz chia sẻ: “Tôi mong rằng sau ca khúc này, mọi người sẽ hiểu rằng thay vì cố gắng trở thành ưu tiên của người khác, chúng ta nên học cách ưu tiên chính mình”.

Quan điểm làm nghề của Liz Kim Cương

Liz Kim Cương không đặt nặng thành tích khi trở lại đường đua âm nhạc Ảnh: NVCC

Liz Kim Cương cho biết đã lâu rồi cô mới trở lại đường đua âm nhạc nên không đặt nặng chuyện chạy đua thành tích. Thay vào đó, cô xem dự án lần này là cách để làm quen với khán giả và thị trường. Nữ ca sĩ bật mí trong thời gian tới, cô sẽ có thêm nhiều dự án được trình làng, cho thấy nỗ lực làm mới mình trong nghề.

Về việc bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trang lứa, Liz Kim Cương thẳng thắn chia sẻ: “Nhiều lúc tôi cũng đã suy nghĩ về điều này nhưng thay vì “than thân trách phận”, tôi vẫn tin rằng chỉ cần mình đừng nản chí và từ bỏ thì khi thời điểm thích hợp mình sẽ nhận được kết quả xứng đáng”.

Trong sự nghiệp, ngoài các sản phẩm nghệ thuật, tên tuổi của Liz Kim Cương thường bị gắn với một người khác. Khi bày tỏ quan điểm của mình, nữ ca sĩ bày tỏ: “Còn tùy vào là gắn tên với ai và trong tình huống như thế nào. Nhưng đối với tôi, không quan trọng là mình có bị gắn tên với ai hay không mà việc của tôi là tập trung vào chính mình, làm tốt công việc của mình, sống đúng với lý tưởng đạo đức và làm nghề nghiêm túc để cống hiến các sản phẩm thật hay tới khán giả. Đó mới là sự ưu tiên hàng đầu của của tôi”.

Nói về việc hợp tác với tình cũ, Liz Kim Cương bộc bạch bản thân không ngại việc hợp tác với bất kỳ ai dù là người cũ. Song cô nêu tiêu chí: “Chỉ cần mình cảm thấy dự án đó phù hợp và 2 bên đều muốn hợp tác thì không có gì là không thể”.