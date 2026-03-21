Thu Thủy 'tái hợp' với Ưng Hoàng Phúc, hé lộ mối quan hệ sau 23 năm

Chốn tim mình nương náu là bản ballad nhạc Hoa lời Việt do nhạc sĩ Mai Fin viết lời, thể hiện tiếng lòng của những người từng yêu hết mình nhưng lại để sự cố chấp chia cắt. Lời bài hát đưa người nghe trở về đoạn đường quá khứ, nơi cả hai như "kẻ mù" không lối về, để rồi kỷ niệm dù có nắm giữ cũng phải đành chia xa. Đây là sản phẩm kỷ niệm tình bạn hơn 20 năm của Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy.

Màn kết hợp của Thu Thủy - Ưng Hoàng Phúc

Thu Thủy và Ưng Hoàng Phúc kết hợp trong dự án mới dành tặng khán giả ẢNH: NVCC

Tròn 23 năm từ thời điểm ca khúc Mỗi người một nơi ra mắt và cũng là kỷ niệm tình bạn giữa hai anh em, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy đã suy nghĩ chọn một bài đánh dấu cột mốc đó. Chốn tim mình nương náu đã được cả hai lựa chọn kỹ lưỡng để tái hợp như một món quà dành tặng khán giả.

Ban đầu cặp sao định không quay MV, chỉ hát với ban nhạc rồi dựng thành clip để đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng sau đó, họ quyết định sắp xếp một ngày đi quay hình cho dự án này tại một bối cảnh ở TP.HCM. Nội dung MV được thực hiện đơn giản, 2 ca sĩ chỉ đơn thuần đứng hát, không đầu tư nhiều về câu chuyện.

Theo tiết lộ, ngay trong ngày quay MV Chốn tim mình nương náu, Kim Cương - bà xã Ưng Hoàng Phúc và Kin Nguyễn - chồng của Thu Thủy cũng có mặt. Cả hai không chỉ đến động viên tinh thần mà còn chăm chút cho "nửa kia" một cách chu đáo.

Sau 23 năm, bộ đôi nghệ sĩ vẫn giữ tình bạn thân thiết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc ẢNH: FBNV

Với sự kết hợp trong sản phẩm mới, 2 ca sĩ dự định xuất hiện cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Đồng thời, Thu Thủy và đàn anh hy vọng Chốn tim mình nương náu sẽ sớm trở nên quen thuộc với khán giả, giống như những bản nhạc họ từng kết hợp trong suốt 23 năm qua như Mỗi người một nơi, Trở về, Anh không muốn bất công với em…

Tiết lộ về mối quan hệ của cả hai sau 23 năm, Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Trong thời gian qua mọi người có thể thấy Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy dành nhiều thời gian cho nhau. Cả hai không chỉ hát chung trong nhiều show mà hai gia đình cũng thường xuyên gặp gỡ, thân thiết với nhau. Đó là một tình bạn, tình anh em rất đẹp trong mắt cả hai”.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981, từng gây chú ý với loạt ca khúc như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi... Hiện tại, anh vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục ra mắt sản phẩm mới, đồng thời thử sức với đóng phim và kinh doanh. Trong khi đó, Thu Thủy sinh năm 1984, từng là thành viên của nhóm nhạc, sau đó chuyển hướng solo. Những năm gần đây Thu Thủy chuyển hướng kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng đi hát những show phù hợp.