LMHT rộ tin giải Asian Invitational 2025, T1 có thêm hy vọng nếu lỡ hẹn CKTG

Thông tin về một giải đấu mới mang tên League of Legends Asian Invitational (ASI) 2025 đang khiến cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại châu Á xôn xao. Theo hình ảnh lan truyền cho thấy fanpage LCK đã đăng tải thông báo về sự kiện này, hé lộ sân chơi đặc biệt dành cho những đội tuyển không thể giành vé tới Chung Kết Thế Giới (CKTG) 2025. Đây được xem là lần đầu tiên xuất hiện một giải đấu “an ủi” cho các đội lỡ hẹn với đấu trường danh giá nhất năm.

Fanpage LCK đã đăng tải thông báo về giải đấu League of Legends Asian Invitational (ASI) 2025 Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung được chia sẻ, giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 12.10, ngay trước khi CKTG khởi tranh. Giải đấu được cho sẽ quy tụ 8 đội mạnh từ ba khu vực: LCK, LPL và LCP. Danh sách dự kiến gồm hạng 5 – 7 của LCK, hạng 5 – 7 của LPL cùng hai đại diện LCP là GAM Esports và MVKE. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, người hâm mộ sẽ có thêm cơ hội chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao, trong khi các đội giàu tiềm năng vẫn có cơ hội khẳng định bản thân ở cấp độ quốc tế.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng việc xuất hiện ASI 2025 đồng nghĩa, nếu chẳng may T1 sẩy chân trong cuộc đua giành vé đến Worlds, đội tuyển huyền thoại này vẫn có thể hướng tới một danh hiệu khác trước khi mùa giải khép lại. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin về giải đấu vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán, chưa có xác nhận chính thức.

Hiện Riot Games và ban tổ chức LCK chưa đưa ra bất kỳ thông cáo nào liên quan đến thể thức, địa điểm hay phần thưởng của ASI 2025. Dù chưa rõ thực hư, tin đồn về ASI 2025 đã phần nào hâm nóng bầu không khí trước thềm Chung Kết Thế Giới, hứa hẹn một mùa giải sôi động cho làng LMHT.