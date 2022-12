Lộ ảnh xe điện VinFast VF5 Plus bản thương mại

Hình ảnh ô tô điện VinFast VF5 Plus bản thương mại mới đây lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được quan tâm lớn từ cộng đồng xe. Có thể nhận thấy VinFast VF5 Plus bản thương mại có một số thay đổi so với thiết kế của bản concept đang trưng bày.

Khác biệt rõ nhất trên VinFast VF5 Plus bản thương mại nằm ở bộ vành la-zăng có thiết kế 4 chấu thay vì 5 chấu như xe concept. Theo công bố của hãng xe Việt, VinFast VF5 Plus bản thương mại dùng vành la-zăng có đường kính 17 inch, trong khi bản concept dùng vành xe có đường kính 18 inch.

VinFast VF5 Plus trong hình ảnh này còn có kiểu đèn hậu mới được đánh giá bắt mắt hơn, không chỉ thiết kế mà ngay cả cách bố trí bên trong đèn hậu cũng khác biệt so với xe concept.

Chi tiết đèn phản quang được bao quanh bởi tấm ốp gầm giả dưới cản sau cũng là khác biệt nữa của bản thương mại. Đây là thiết kế không được áp dụng cho xe concept. Đáng tiếc, hiện chưa có hình ảnh chụp phần đầu xe và nội thất thực tế của chiếc VinFast VF5 Plus này. Do đó, chưa rõ những khu vực còn lại trên bản thương mại có khác biệt nào so với bản concept hay không.

VinFast VF5 Plus sở hữu kích thước khá nhỏ, bao gồm chiều dài 3.965 mm, chiều rộng 1.720 mm, chiều cao 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm và chiều cao gầm xe 182 mm. Xe trang bị đèn pha và đèn hậu dạng halogen, đèn pha có tính năng tự động bật/tắt.





Trong khi đó, nội thất xe có các tiện nghi như bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh cơ 4 hướng, phanh tay cơ, cửa sổ lên xuống một chạm ở ghế lái, vô lăng chỉnh cơ 2 hướng, điều hòa tích hợp màng lọc bụi PM2.5, cổng USB Type A ở hai hàng ghế và hệ thống âm thanh 4 loa.

VinFast VF5 Plus trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 100 kW (khoảng 134 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Mô-tơ điện kết hợp cùng cụm pin lithium Ternary với dung lượng khả dụng 37,23 kWh, cho phép xe chạy hơn 300 km sau khi sạc đầy pin theo chu trình thử nghiệm NEDC. Thời gian sạc pin bằng bộ sạc tiêu chuẩn 2,2 kW trong 18 giờ. Trong khi đó, thời gian sạc pin từ 10% lên 70% với bộ sạc nhanh là 30 phút.

VinFast VF5 Plus trang bị những tính năng an toàn như phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi. Theo hãng xe Việt, VinFast VF5 Plus được ASEAN NCAP đánh giá an toàn ở mức 3 sao.

Giá bán không kèm pin của VinFast VF5 Plus là 458 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Nếu mua xe kèm pin, khách Việt cần chi số tiền 538 triệu đồng. Trong trường hợp mua xe không kèm pin, người dùng sẽ phải chi trả thêm chi phí thuê pin theo gói cố định 1,6 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km di chuyển. Giá thuê pin sẽ được cố định suốt đời theo giá thuê pin tại thời điểm nhận xe.