Lỡ bấm 'share' sai, có thể mất tới 50 triệu đồng

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026



Đáng chú ý, Nghị định này quy định mức phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Phương Nghi, 18 tuổi, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (P.Vĩnh Hội, TP.HCM), cho rằng việc nâng mức xử phạt đối với hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội từ tối đa 7,5 triệu đồng lên 30 - 50 triệu đồng sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dùng.



"Khi mức phạt tăng, mọi người sẽ cẩn trọng hơn trước khi đăng tải hoặc chia sẻ thông tin, từ đó hạn chế những nội dung tiêu cực và tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng", Nghi nói và cho biết bản thân sử dụng mạng xã hội không quá nhiều, chủ yếu chỉ chia sẻ thông tin với người thân và bạn bè. Trước mỗi lần gửi hoặc chia sẻ, cô đều kiểm tra nguồn tin, xác thực đó có phải thông tin chính thống hay không rồi mới chuyển tiếp.

Mỗi lần chia sẻ người dùng cẩn trọng hơn sẽ giúp hạn chế nội dung tiêu cực

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: MAI CÁT

Còn Hoắc Mỹ Bảo Ngọc, 24 tuổi, ngụ P.Khánh Hội, TP.HCM, chia sẻ bản thân thường xuyên dùng mạng xã hội và thỉnh thoảng có "share" thông tin hay về giải trí, nghệ thuật cho bạn bè, người thân. Theo Ngọc, từ bây giờ em sẽ cẩn trọng hơn và luôn tìm hiểu kỹ, kiểm tra độ xác thực của nguồn tin trước khi đăng tải và chia sẻ bởi mức xử phạt đã rất cao, có thể lên tới 50 triệu đồng là số tiền lớn.

Theo Bảo Ngọc, những chế tài nghiêm khắc sẽ khiến người dùng e ngại hơn khi chia sẻ các thông tin chưa rõ nguồn gốc, từ đó hạn chế tình trạng phát tán tin giả. "Em tin rằng quy định mới sẽ góp phần giảm bớt những trang thông tin sai sự thật và hạn chế tác động tiêu cực của các nội dung xấu đến người dùng", Ngọc nói.

Trần Việt Anh, 21 tuổi, ngụ P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho rằng mạng xã hội như "món ăn hàng ngày" của người trẻ. Việc online và "share" các thông tin, hình ảnh cũng diễn ra thường xuyên. Vì vậy, việc tăng mức xử phạt lên 30 - 50 triệu đồng sẽ giúp người dùng mạng xã hội có ý thức hơn trong việc chia sẻ thông tin, đồng thời cư xử văn minh hơn bởi đây là khoản tiền đủ lớn để tạo tính răn đe. Tuy nhiên, Việt Anh cũng nhìn nhận quy định này sẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn tình trạng phát tán tin giả, bởi vẫn có những trường hợp cố tình chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng vì câu like và view.

Phải tự kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ

Theo quy định, cùng chung khung xử phạt trên là hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân, tổ chức phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.

Ngoài tiền phạt, cá nhân phải khóa tài khoản nếu vi phạm ẢNH CHỤP MÀN HÌNH: MAI CÁT

Nguyễn Nhật Duy Anh, 22 tuổi, ngụ P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM, cho rằng mức xử phạt mới sẽ phát huy tác dụng răn đe vì "vật chất quyết định ý thức" của người sử dụng mạng xã hội. Theo Duy Anh, khi đối diện với nguy cơ bị xử phạt từ 30 - 50 triệu đồng, nhiều người sẽ cân nhắc kỹ hơn trước khi chia sẻ các bài viết sai lệch hoặc chưa được kiểm chứng. "Mức phạt hợp lý và đủ sức cảnh báo để hạn chế hành vi phát tán thông tin sai sự thật, góp phần làm cho môi trường mạng lành mạnh hơn, bớt đi tin giả, tin tiêu cực", Duy Anh nói.

Theo Duy Anh, nguy cơ phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung cũng khiến người dùng phải tự kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Bởi tài khoản mạng gắn bó với cá nhân nhiều năm, nó cũng giống như "tài sản" của mỗi người. Hành động kiểm tra thông tin trước khi đăng cũng sẽ làm cho không gian mạng xã hội sạch hơn.

Thường xuyên sử dụng TikTok, Facebook và các nền tảng mạng xã hội để giải trí, Đặng Thu Ngọc (26 tuổi, ngụ P.Trấn Biên, TP. Đồng Nai), cho biết bản thân rất ít khi chia sẻ nội dung vì không chắc chắn về độ chính xác của thông tin và không muốn vô tình lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng. Dù vậy, cô vẫn thỉnh thoảng lướt phải những thông tin tiêu cực và tin khi tìm hiểu thì biết nó là giả mạo. Theo Ngọc điều này đôi khi ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần người dùng.

"Do đó, quy định mới sẽ góp phần đáng kể trong việc hạn chế tình trạng lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Mức xử phạt cao sẽ tác động đến ý thức của người dùng, buộc họ phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, như vậy không gian mạng xã hội sẽ trong lành hơn, bớt đi tin độc hại và giả mạo", Ngọc nói.