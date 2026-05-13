Lo chồng lấn đất khi 3 tuyến đường sắt cùng 'đổ bộ' sân bay Long Thành

Theo ACV, theo quy hoạch hiện nay, dự kiến sẽ có 3 tuyến gồm đường sắt gồm tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên nối dài cùng kết nối trong phạm vi sân bay Long Thành. Cả ba tuyến cùng lúc được đầu tư dọc theo phạm vi đất trống giữa đường trục chính sân bay, đồng thời xây dựng các nhà ga kết nối nhà ga hành khách.

Đến nay, phương án quy hoạch giữa các tuyến đường sắt, metro kết nối tới sân bay Long Thành vẫn chưa được thống nhất hoàn toàn ẢNH: T.N

Theo quy hoạch, phạm vi đất trống rộng 40m sẽ dùng cho 2 tuyến gồm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. ACV đã có văn bản thỏa thuận với Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) về phương án tuyến, vị trí đặt ga, phương án kết nối từ tháng 4-2024.

Tuy nhiên, đến nay ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch của tuyến metro số 1 nối dài, cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt trong phạm vi sân bay.

Theo ACV, việc cùng lúc nghiên cứu nhiều tuyến đường sắt trong một không gian nhưng chưa có quy hoạch tổng thể thống nhất sẽ gây khó khăn cho quá trình xem xét, phối hợp đầu tư. Nếu không được tính toán đồng bộ từ đầu, nguy cơ chồng lấn hạ tầng, phát sinh vướng mắc trong thi công và ảnh hưởng đến khai thác sau này là điều có thể xảy ra.

Từ thực tế đó, ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cơ quan có thẩm quyền rà soát lại tổng thể quy hoạch các tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành. Mục tiêu là xác định rõ hướng tuyến, vị trí nhà ga, phương án kết nối giữa các dự án, qua đó bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư xây dựng và vận hành.

ACV cũng đề nghị Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM và UBND TP.Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp, thống nhất phương án kỹ thuật và quy hoạch ngay từ đầu.

Sân bay Long Thành được định hướng là cửa ngõ hàng không quốc tế lớn của khu vực phía nam. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hàng không, việc sớm hoàn thiện phương án kết nối bằng đường sắt được xem là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả của dự án trong tương lai.



