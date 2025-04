Lộ clip riêng tư, nhiều người té ngửa khi biết nguyên nhân

Lắp đặt camera ngày càng phổ biến nhưng nhiều người chưa quan tâm đến vấn đề bảo mật ẢNH: KHANG KA

Hình ảnh riêng tư bỗng dưng bị phát tán

Báo cáo đến tổng đài Chongluadao.vn mới đây, một người dùng tên N.N.T.U, sinh năm 2005 hết sức bức xúc khi hình ảnh video clip mang tính chất riêng tư bị rò rỉ trên mạng xã hội. N.N.T.U chia sẻ: "Ngày 6.4.2025, một đoạn clip có hình ảnh, âm thanh và nội dung liên quan đến tôi đã bị đăng tải lên một số website mà tôi hoàn toàn không hay biết. Hành vi này đã vi phạm quyền riêng tư và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân của tôi. Ngoài ra, nội dung này còn đi kèm với các bình luận, thông tin có tính chất phỉ báng, lăng mạ tôi. Nhiều website sau đó đã sao chép lại và lan truyền khiến cho việc xử lý khó khăn hơn".

Đây không phải là trường hợp cá biệt, nhiều vụ việc lộ hình ảnh riêng tư chốn phòng the và các vị trí nhạy cảm trong nhà riêng đã được phát hiện, trong đó có cả những người nổi tiếng trong giới showbiz và một số trường hợp còn bị sử dụng hình ảnh, video clip nhạy cảm để đe dọa tống tiền.

Mới đây, công an tỉnh Ninh Bình đã có khuyến cáo về tình trạng này. Theo đó, một số nguyên nhân gây ra nguy cơ để lộ lọt hình ảnh nhạy cảm về đời sống riêng tư từ hệ thống camera giám sát là từ thợ lắp đặt hệ thống camera. Nhiều hộ gia đình lắp đặt hệ thống camera an ninh và cài đặt kết nối mạng để theo dõi, giám sát từ xa nhưng lại để thợ lắp đặt camera tự cài đặt mật khẩu của camera hoặc tiết lộ mật khẩu để thợ lắp camera cài đặt, dẫn đến nhiều thợ lắp camera có ý định xấu có thể phát tán những hình ảnh nhạy cảm.



Nhiều người dùng không thay đổi mật khẩu hoặc đặt mật khẩu quá đơn giản dẫn đến có thể bị hacker đánh cắp mật khẩu camera ẢNH: T.N

Do chủ quan và thiếu kiến thức bảo mật, nhiều người đã sử dụng mật khẩu mặc định ban đầu hoặc sử dụng mật khẩu yếu để cho dễ nhớ. Người dùng không thay đổi mật khẩu hoặc đặt mật khẩu quá đơn giản dẫn đến có thể bị hacker đánh cắp mật khẩu camera, mật khẩu phần mềm xem camera từ xa và từ đó có thể theo dõi toàn bộ hình ảnh riêng tư trong nhà. Theo cơ quan công an, một trong những nguyên nhân phổ biến hiện nay là nhiều người, hộ gia đình thường chọn mua những thiết bị camera rẻ tiền, không rõ nguồn gốc… Những sản phẩm này thường không đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật cần thiết rất dễ bị truy cập và đánh cắp dữ liệu hình ảnh.

Thủ phạm là camera giám sát

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm tư vấn an ninh mạng Athena, cũng khẳng định: "Hiện nay, đa phần các camera giám sát đang sử dụng tại Việt Nam là camera đơn giản, chỉ cho phép ghi lại hình ảnh, kết nối internet, truy cập từ xa nhưng vấn đề bảo mật không được coi trọng, các tính năng chống trộm đã được tinh giảm hết, vì vậy giá thành rất rẻ. Người tiêu dùng cũng chưa có ý thức bảo mật, chỉ khi nào thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên mạng thì mới biết là camera đã bị xâm nhập".

Theo khuyến cáo của Công an Ninh Bình, một số biện pháp bảo vệ dữ liệu hình ảnh camera giám sát là không nên lắp đặt camera quan sát những khu vực nhạy cảm như phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm, nhà vệ sinh; không nên sử dụng mật khẩu mặc định của nhà sản xuất, không để thợ lắp camera tự cài đặt mật khẩu hoặc cung cấp mật khẩu để thợ lắp camera cài đặt thiết bị camera hoặc phần mềm xem camera từ xa, trường hợp đã cung cấp cho thợ lắp đặt camera để cài đặt, sửa chữa khắc phục sự cố thì phải đổi mật khẩu ngay sau đó. Sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi mật khẩu thường xuyên để tránh bị đánh cắp mật khẩu. Khi cần lắp đặt camera cho gia đình nên lựa chọn những thương hiệu camera uy tín được đánh giá cao về độ bảo mật dữ liệu.

Ông Vũ Ngọc Sơn (Trưởng ban Công nghệ - Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Giám đốc kỹ thuật Công ty NCS) cũng chia sẻ: "Camera giám sát là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc giám sát an ninh và đảm bảo an toàn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về lộ lọt hình ảnh nếu không được quản lý và bảo mật đúng cách. Vì vậy, người dùng cần trang bị kiến thức cơ bản về an toàn dữ liệu, lựa chọn thiết bị phù hợp và tuân thủ các nguyên tắc bảo mật để bảo vệ chính mình và người thân. Cần chọn camera xuất xứ rõ ràng, công bố nơi lưu trữ video, chính sách bảo mật dữ liệu cho người dùng; đổi mật khẩu ngay khi nhận bàn giao, sử dụng xác thực hai yếu tố; chọn vị trí lắp đặt phù hợp, tránh lắp vị trí nhạy cảm, tại khu vực quan trọng bắt buộc lắp đặt camera đạt chuẩn, tránh trường hợp bị lộ lọt thông tin quan trọng".