Những điều cần tránh khi lắp đặt camera an ninh gia đình

Lắp đặt camera an ninh ở vị trí không tốt có thể tạo ra cảnh báo sai và chế độ xem trực tiếp kém. Nó có thể không thu được thông tin chi tiết và trong trường hợp tệ nhất, có thể dẫn đến kiện tụng từ những người hàng xóm.



Những nơi cần riêng tư

Camera an ninh dùng để bảo vệ ngôi nhà nhưng cũng cần tránh xâm phạm sự an toàn của người khác. Đừng mạo hiểm vi phạm pháp luật bằng cách đặt camera ở nơi mọi người cho rằng họ cần sự riêng tư. Trên thực tế, không nên đặt camera an ninh trong phòng tắm, phòng ngủ hoặc khu vực tương tự. Nếu phải đặt trong những khu vực này, hãy đảm bảo camera có thể nhìn thấy được và mọi người trong nhà đều biết về điều đó.

Camera an ninh ngày càng phổ biến tại các ngôi nhà CHỤP MÀN HÌNH TELCAM

Với camera ngoài trời, nó được phép ghi hình ở những không gian công cộng như vỉa hè hoặc đường phố ngang qua nhà, vì tính riêng tư ở những khu vực này không được đảm bảo.

Nhìn vào nhà hàng xóm

Hãy cẩn thận khi lắp đặt camera an ninh sao cho một phần góc nhìn của nó không ghi lại cửa sổ hoặc sân sau của nhà hàng xóm. Đó là những nơi hàng xóm của chúng ta cũng cần có quyền riêng tư, nhằm tránh làm mất tình cảm hàng xóm láng giềng.

Một số camera an ninh hiện đại có khả năng tạo “vùng riêng tư” bằng cách chặn một số khu vực nhất định trong chế độ xem trực tiếp hoặc ghi hình của camera. Nếu hàng xóm phàn nàn, chúng ta có thể cho họ xem vùng riêng tư đó để chứng minh không có phần nào trong nhà của họ bị ghi hình.

Vị trí khó nhìn thấy

Nhiều người trong chúng ta sẽ hướng camera vào những điểm khó nhìn thấy xung quanh nhà vì cho rằng đó là nơi mà những tên trộm thường hay ẩn núp trước khi đột nhập. Nhưng thực tế, hầu hết những tên trộm đột nhập vào nhà qua những con đường dễ thấy nhất, như cửa trước, cửa sổ tầng một… Việc hướng camera vào những không gian này có thể ngăn chặn đột nhập và giúp xác định ai đó đang cố gắng đột nhập.

Hãy chiếu camera an ninh vào những khu vực dễ thấy, nơi trộm thường di chuyển CHỤP MÀN HÌNH USNEWS

Đặt camera an ninh ở một con hẻm nhỏ hoặc phía sau nhà có vẻ sẽ bắt được ai đó đang lén lút xung quanh, nhưng khả năng cao là các hành động trực tiếp lại không được ghi lại.

Đằng sau vật cản

Nhiều người có thể tính đến chuyện lắp đặt camera ngoài trời ở trên những cành cây, nhưng điều đó không phải là tốt. Ngoài việc cành cây có thể đung đưa trong gió, có những loại cây phát triển nhanh đòi hỏi người dùng phải di chuyển camera mỗi năm một hoặc hai lần, hoặc lá/hoa sẽ có thể che mất tầm nhìn.

Với camera trong nhà, hãy tránh đặt camera ở nơi mà thú cưng có thể tương tác. Nếu đặt camera trên kệ, liệu con mèo có đụng và làm rơi không? Một con chó năng động có thể chạy qua và làm camera đổ hay thay đổi góc. Điều tương tự cũng áp dụng cho trẻ mới biết đi.

Nhìn chung hãy tìm một vị trí có tầm nhìn tốt ra không gian muốn quan sát và không bị ảnh hưởng bởi các vật cản trong quá trình hoạt động.

Nhìn qua cửa sổ

Vì tiết kiệm ngân sách, nhiều người chỉ muốn trả tiền cho camera an ninh trong nhà thay vì camera ngoài trời, và lúc này đặt camera ở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài là lựa chọn được đưa ra. Tuy nhiên, có hai vấn đề mà người dùng có thể gặp phải.

Đặt camera an ninh trong nhà để quay ngoài trời qua cửa sổ là một sai lầm CHỤP MÀN HÌNH ETSY

Đầu tiên, cửa sổ có vấn đề về độ chói, ngay cả khi camera được ép sát vào kính thì chế độ xem camera thường không hoạt động khi mặt trời ở một góc nhất định chiếu vào. Theo thời gian, bụi trên cửa sổ cũng gây ra các vấn đề với camera.

Thứ hai, góc nhìn và khu vực có thể quan sát qua cửa sổ nhà rất hạn chế. Camera khó có thể quan sát tốt các điểm xâm nhập chính, cũng như các góc trên sân.



Hướng về bầu trời

Đối với những camera có góc nhìn rộng, việc bao gồm cả bầu trời có thể khiến nó bị chói khi mặt trời đi qua. Đó là chưa kể ánh sáng mặt trời trực tiếp thường tạo ra nguy cơ hư hỏng do tia UV và làm camera hao mòn theo thời gian. Do đó, hãy cố gắng đặt camera ở khu vực có ít nhất một phần được che chắn bằng bóng râm.