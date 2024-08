Những điều cần cân nhắc trước khi lắp camera an ninh

Những nhược điểm với camera an ninh có thể gây ra bao gồm từ việc gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của gia đình đến vô tình vi phạm pháp luật. Dưới đây là những điều mà người dùng cần cân nhắc trước khi lắp đặt.



Lắp đặt camera an ninh mang đến những ưu và nhược điểm nên nắm rõ REUTERS

Nhận thức được những rủi ro

Hầu hết quảng cáo về camera an ninh đều khiến chúng có vẻ như là một khoản mua sắm cần thiết mà không có nhược điểm. Tất cả đều nhằm mục đích giữ an toàn cho gia đình, giúp phát hiện những hình thù đáng ngờ đang tiến vào cửa nhà, tạo sự an tâm khi thấy con mình đã về đến nhà, người trông trẻ đang chăm sóc con…

Nhưng mặc dù camera an ninh có thể hữu ích nhưng chúng cũng có rủi ro. Đã có những lỗi bảo mật cho phép người lạ xem cảnh quay từ bên trong nhà hoặc truy cập cảnh quay trên thẻ SD. Nhiều người có thể xem những rủi ro này là thấp nhưng luôn cần có quyết định sáng suốt.

Thảo luận với các thành viên gia đình

Mỗi người có thái độ rất khác nhau đối với quyền riêng tư và mức độ sợ rủi ro khác nhau. Vì vậy, hãy chắc chắn có một cuộc trò chuyện với các thành viên gia đình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cho việc lắp đặt camera an ninh trong nhà. Ví dụ nếu có con và chúng đủ lớn để có quan điểm riêng về vấn đề này, hãy hỏi chúng xem có cảm thấy thoải mái hay không.

Hãy được sự đồng thuận của các thành viên gia đình khi lắp camera an ninh REUTERS

Nếu đang ở chung với các thành viên khác nhau, hãy đảm bảo tất cả họ đều hoàn toàn đồng ý trước khi đặt hàng. Tập hợp mọi người lại với nhau để thảo luận về ưu và nhược điểm. Chỉ có sự đồng thuận mới có được sự thoải mái.

Lựa chọn giữa lưu trữ đám mây và cục bộ

Có hai lựa chọn chính khi ghi lại cảnh quay bằng camera an ninh: trực tiếp trên camera hoặc trên đám mây. Lưu trữ trực tiếp thường được ghi vào thẻ SD có trong camera. Nếu lo ngại quyền riêng tư, đây là lựa chọn an toàn hơn vì không phải lo vi phạm dữ liệu trên các dịch vụ đám mây. Nhược điểm là nếu kẻ trộm phát hiện ra camera an ninh và đánh cắp nó (hoặc chỉ lấy thẻ SD), cảnh quay sẽ bị mất.

Một cân nhắc khác là thời gian lưu trữ bản ghi, bởi có những trường hợp chủ nhân chỉ có thể tìm lại cảnh quay kẻ trộm trong vài tuần sau đó. Cả lưu trữ đám mây và thẻ SD đều giới hạn khoảng thời gian có thể quay lại. Các công ty đám mây sẽ nêu rõ thời gian lưu trữ bản ghi, trong khi dung lượng thẻ SD sẽ giới hạn cảnh quay tùy không gian lưu trữ.

Suy nghĩ vị trí đặt camera an ninh

Ngay cả trong chính ngôi nhà, việc đặt camera ở những nơi riêng tư đều là không phù hợp, rất nguy hiểm. Ví dụ hãy tránh đặt camera trong phòng tắm hoặc phòng ngủ. Hãy kiểm tra chính xác những gì nằm trong khung hình của từng camera, để nó tập trung vào những vị trí quan trọng cần quan sát, tránh để quay vào một góc nhạy cảm như nhà tắm…

Tránh đặt camera an ninh ở những nơi cần quyền riêng tư cao FORBES

Ngược lại, hãy tận dụng những camera an ninh có góc rộng để giảm số lượng camera cần lắp trong nhà vì như vậy người dùng có thể bao quát cả cửa ra vào và lối đi bằng một camera khi nó được định vị ở các vị trí cẩn thận.

Chủ động xóa cảnh quay

Hãy cân nhắc đến việc xóa các cảnh quay không cần thiết đã được ghi lại trong camera an ninh để giải phóng không gian lưu trữ cho việc ghi lại khoảnh khắc nào được lâu hơn. Điều này cũng đúng với những clip mà bản thân thấy chứa cảnh nhạy cảm.

Nhìn chung, camera an ninh là một trong những thiết bị nhà thông minh hiệu quả nhất, nhưng chúng không phải không có vấn đề. Hãy hiểu các vấn đề tiềm ẩn trước khi lắp đặt camera an ninh để tránh mọi nguy hiểm có thể xảy ra.