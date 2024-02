Lo Đà Nẵng thiếu nước, Cục Quản lý tài nguyên nước ra công văn khẩn

Công văn này được đưa ra trên cơ sở số liệu vận hành của các hồ chứa, số liệu quan trắc thủy văn, diễn biến xâm nhập mặn.

Theo đó, từ 25.2, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy văn Ái Nghĩa (Quảng Nam) rất thấp (lúc 8 giờ ngày 26.2 là 1,41 m) và hiện tượng xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Vu Gia đang diễn biến phức tạp dẫn đến nguy cơ thiếu nước cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở hạ du.



Mực nước sông Yên tại cửa thu nước Trạm bơm phòng mặn An Trạch (mới) hạ thấp NGUYỄN TÚ

Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa, nhà máy nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phối hợp vận hành các hồ chứa để bảo đảm cấp nước an toàn cho sản xuất, sinh hoạt của các địa phương ở hạ du, đặc biệt là bảo đảm cấp nước cho Đà Nẵng.

Đối với các hồ chứa thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 (Quảng Nam), nghiêm túc vận hành hồ chứa tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, phối hợp với địa phương để vận hành các hồ chứa xả nước về hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng.

Cạnh đó, theo dõi chặt chẽ độ mặn tại cửa lấy nước Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng), mực nước sông tại trạm bơm An Trạch (Đà Nẵng) và phối hợp với đơn vị quản lý vận hành đập An Trạch, các hồ chứa Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4 và các cơ quan, đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị quản lý vận hành Nhà máy nước Hòa Liên đảm bảo cấp nước an toàn cho Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 26.2, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng nhận định, tình hình xâm nhập mặn có khả năng gây thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố, nhất là khi mực nước sông không ổn định và hạ rất thấp, không bảo đảm vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để đưa nước về Nhà máy nước Cầu Đỏ, cấp nước cho Đà Nẵng.

Cùng ngày, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cũng báo cáo khẩn cấp và đề nghị Ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch TP.Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành chỉ đạo kịp thời để bảo đảm cấp nước.



Theo Dawaco, vào một số thời điểm, mực nước sông xuống thấp ảnh hưởng đến vận hành trạm bơm phòng mặn An Trạch để cung cấp nước thô về cho các nhà máy nước.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là một trong những lưu vực sông lớn ở Việt Nam, bao gồm 5 tỉnh, thành: Kon Tum, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng với tổng diện tích lưu vực là 10.035 km2. Hiện nay, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn có 2 trạm thủy văn, 1 trạm tài nguyên nước. Tổng lượng dòng chảy mặt hệ thống sông Thu Bồn khoảng 24 tỉ m3.