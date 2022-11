Lộ diện bức tranh Việt Nam bán đấu giá thành công tại Pháp với 4,6 tỉ đồng

Roberta Flack, ca/nhạc sĩ đoạt giải Grammy, từng có các bản hit như Killing Me Softly with His Song được chẩn đoán mắc bệnh ALS (teo cơ), không thể hát được nữa, đại diện của nữ nghệ sĩ cho biết hôm 14.11, theo Reuters.