Lộ diện cặp đôi mới hứa hẹn ‘gây bão’ màn ảnh nhỏ

Phim Nơi giấc mơ tìm về là câu chuyện tình thân và cả chuyện thương trường trong công ty gia đình do bà Lan (NSND Lê Khanh), một người đàn bà quyền lực điều hành. Đứa cháu trai Gia An (Lãnh Thanh) không muốn nối nghiệp vì anh thích cuộc sống thoải mái, tự do. Giữa hai bà cháu xảy ra mâu thuẫn cùng những bí mật trong quá khứ đã khiến cho những hiểu lầm, ân oán xuất hiện. Bộ phim còn hấp dẫn hơn ở một nội dung khác khi Gia An vướng vào mối quan hệ tình cảm với Phương (Việt Hoa) và Mai Anh (Minh Thu). Phương chính là thư ký riêng mà bà Lan sắp xếp để kèm cặp Gia An. Phương lớn tuổi hơn Gia An và hơi khó tính nên giữa họ sẽ tạo thành một cặp đôi "oan gia ngõ hẹp". Chuyện tình "chị em" vừa chớm nở thì người yêu cũ của Gia An quay về và níu kéo anh.

Việt Hoa - Lãnh Thanh là cặp đôi "chị chị em em" trong Nơi giấc mơ tìm về VFC cung cấp

Dù chỉ mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hơn 2 năm nhưng Việt Hoa là gương mặt khá ấn tượng trong một số phim truyền hình gần đây cả ở vai phụ lẫn vai chính như Cô gái nhà người ta, Trở về giữa yêu thương, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Thông gia ngõ hẹp, Dưới bóng cây hạnh phúc và Bà ngoại lắm chiêu sẽ phát sóng trong năm 2023. Nữ diễn viên 27 tuổi có sắc vóc đẹp và thường vào vai phản diện, sắc sảo đóng cặp với Hà Việt Dũng, Anh Tuấn, Trọng Lân… Và lần này trong Nơi giấc mơ tìm về, cô sẽ là nữ chính có mối tình "chị chị, em em" với nhân vật nam chính do Lãnh Thanh đảm nhận.

Phương và Gia An sẽ là cặp đôi mới "gây bão" trên màn ảnh nhỏ trong tháng 5 này VFC cung cấp

Lãnh Thanh không phải là gương mặt mới của làng giải trí Việt nhưng với phim truyền hình anh là "lính mới" vì đây là lần đầu tiên nam diễn viên "Bắc tiến" để đóng phim. Trước đó, anh hoạt động ở phía nam và tham gia diễn xuất ở màn ảnh rộng như phim Cô gái đến từ quá khứ, Chị chị em em và nhiều MV trong đó từng "gây bão" khi xuất hiện trong MV Anh ơi ở lại của Chi Pu. Lãnh Thanh có ngoại hình điển trai và diễn xuất khá ổn nên sẽ là "soái ca" mới của phim truyền hình. Chia sẻ trong buổi họp báo giới thiệu phim Nơi giấc mơ tìm về, nam diễn viên quê gốc Thái Bình cho rằng vai diễn lần này trên truyền hình chính là cơ hội để anh thể hiện nhiều hơn và để cho bà con, họ hàng ở quê có cơ hội nhìn thấy anh diễn xuất trên màn ảnh.

Lần đầu tiên Lãnh Thanh - Việt Hoa đóng cặp với nhau trên phim VFC cung cấp

Nơi giấc mơ tìm về hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng xem và Việt Hoa - Lãnh Thanh sẽ là cặp đôi mới "gây bão" của màn ảnh nhỏ.