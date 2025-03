Lộ diện đội tuyển thứ 2 chính thức giành vé dự World Cup 2026

Đội tuyển New Zealand thắng dễ đối thủ New Caledonia trong trận chung kết vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Đại Dương (OFC), nhờ 3 bàn thắng ghi đều trong hiệp 2 của các cầu thủ Michael Boxall, Kosta Barbarouses và Elijah Just các phút 61, 66 và 80.

VCK World Cup 2026 hiện đã có tổng cộng 5 đội góp mặt, tính đến ngày 24.3 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cầu thủ xuất sắc nhất của New Zealand, tiền đạo Chris Wood đang thi đấu rất thăng hoa tại CLB Nottingham Forest ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ thi đấu có 54 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương. Trước đó, Chris Wood là người góp công lớn nhất đưa "All Whites" vào trận chung kết với New Caledonia, khi anh ghi cú hat-trick trong trận thắng đội Fiji với tỷ số tới 7-0.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Đại Dương chỉ có 1 suất chính thức và 1 suất đấu play-off Liên lục địa. Đội tuyển Úc ở khu vực này đã chuyển sang thi đấu tại khu vực châu Á (AFC) từ lâu nay.

Do đó, đã tạo điều kiện cho đội New Zealand sớm vượt qua vòng loại để được trở lại tham dự vòng chung kết (VCK) World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 ở Nam Phi, khi World Cup 2026 được tăng lên 48 đội.

Đây cũng là lần thứ 3 trong lịch sử đội tuyển New Zealand tham dự VCK World Cup sau lần đầu năm 1982, lần năm 2010 và nay là 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Trong khi đó, dù để thua trận chung kết vòng loại khu vực trước đội New Zealand mạnh vượt trội, đội tuyển New Caledonia vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026 khi góp mặt ở vòng play-off Liên lục địa, tranh 1 trong 2 suất vé với các đại diện từ châu Á, châu Phi, Nam Mỹ và 2 đội từ CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe).

Trong tuần này, vòng loại World Cup 2026 tiếp tục diễn ra, với các trận ở lượt thứ 8 vòng loại 3 khu vực châu Á, lượt thứ 14 khu vực Nam Mỹ và lượt trận thứ 2 vòng bảng khu vực châu Âu.'

Dự kiến sẽ có thêm đội tuyển chính thức lấy vé dự VCK, cụ thể là đội tuyển Argentina, cũng là đội đương kim vô địch World Cup, khi chỉ cần giành 1 điểm nữa trước đội Brazil.

Hiện đã có tổng cộng 5 đội góp mặt ở VCK World Cup 2026, gồm đội Nhật Bản, New Zealand và 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.