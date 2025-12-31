Lộ diện màu sắc ô tô phổ biến, được người mua ưa chuộng nhất năm 2025

Bên cạnh kiểu dáng thiết kế, công nghệ tính năng… màu sắc ô tô cũng là yếu tố quan trọng được nhiều khách hàng quan tâm khi chọn mua một chiếc ô tô mới. Không chỉ thể hiện cá tính hay gu thẩm mỹ, tại nhiều quốc gia thuộc khu vực châu Á việc chọn màu sắc một chiếc ô tô còn các tác động từ yếu tố hợp tuổi, hợp mệnh. Dù vậy, trái với xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của người tiêu dùng về kiểu dáng xe hay hệ truyền động… xu hướng chọn ô tô theo màu sắc vẫn khá ổn định.

Báo cáo thường niên về xu hướng màu sắc ô tô phổ biến nhất toàn cầu - Color Popularity Report năm 2025 của Axalta (Công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sơn phủ) công bố mới đây cho thấy phần lớn người mua ô tô vẫn ưa chuộng các gam màu trung tính.

Người mua ô tô vẫn ưa chuộng các gam màu trung tính Ảnh: B.H

Cụ thể, theo khảo sát của Axalta, màu trắng vẫn là màu sắc ô tô phổ biến nhất và được người tiêu dùng ô tô toàn cầu ưa chuộng nhất. Trong năm 2025, ô tô màu trắng chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường. Đây là năm thứ 14 liên tiếp ô tô màu trắng chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu khảo sát xếp hạng của Axalta. Dù vậy, so với những năm tỷ lệ người mua chọn ô tô màu trắng đang có xu hướng giảm nhẹ qua từng năm. Từ mức 37% vào năm 2017, xuống còn 35% vào năm 2021 và đến nay chỉ còn chiếm 29%.

Trong khi đó, tỷ lệ ô tô màu đen, xám đang có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, trong năm 2025 tỷ lệ người mua chọn ô tô đen chiếm 23%, màu xám chiếm 22%. Màu bạc giảm tốc độ tăng trưởng xuống còn 7%, trong khi màu xanh lam duy trì ở mức 6%. Các màu sắc như đỏ, nâu/be, xanh lá cây và vàng/vàng kim vẫn là những màu sắc ô tô chiếm tỷ lệ khá thấp nhưng ổn định trong bảng màu ô tô toàn cầu.

Trong năm 2025, ô tô màu trắng chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường Ảnh: B.H

Tiến sĩ Lei Qiao, Phó Chủ tịch công nghệ, sơn phủ xe tại Axalta cho biết: "Báo cáo năm nay cho thấy các gam màu trung tính tiếp tục là nền tảng của bảng màu ô tô toàn cầu. Nhìn chung, bức tranh năm 2025 phản ánh một thị trường dựa trên sự đơn giản nhưng ngày càng cởi mở hơn với sự thể hiện màu sắc tinh tế và các lớp hoàn thiện hiện đại hơn theo từng phân khúc ô tô".

Báo cáo của Axalta cũng cho thấy sự chuyển dịch, thay đổi trong xu hướng lựa chọn màu sắc ô tô của người tiêu dùng theo từng quốc gia, khu vực trên toàn cầu trong năm 2025. Cụ thể, khu vực châu Á, tiếp tục xu hướng chuyển sang những màu sắc nổi bật, với màu vàng/vàng kim tăng lên 4%, màu xanh lá cây tăng lên 3% và các sắc thái nổi bật như cam và tím tăng lên 2%. Riêng thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng, các gam màu đậm, bão hòa giúp các thương hiệu xây dựng bản sắc riêng, ngay cả khi màu đen tăng lên 26% trên toàn khu vực.

Báo cáo của Axalta cũng cho thấy sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn màu sắc ô tô của người tiêu dùng theo từng quốc gia, khu vực Ảnh: B.H

Tại châu Âu, màu xám chiếm ưu thế với 26%, tăng nhẹ so với năm 2024. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi người tiêu dùng ô tô tại châu Âu tiếp tục ưa chuộng các dòng xe thiết kế tinh tế, trang nhã phù hợp với các gam màu trung tính. Màu trắng chiếm 25% và màu đen chiếm 22%.

Tại khu vực Bắc Mỹ, ô tô màu trắng dẫn đầu với 31%, giảm nhẹ so với năm 2024 khi các màu sắc rực rỡ hơn đang được ưa chuộng. Theo Axalta, người tiêu dùng ô tô ở Bắc Mỹ ngày càng lựa chọn những màu sắc nổi bật hơn, với màu xanh lam chiếm 10% và màu đỏ chiếm 7%, phản ánh sự thay đổi hướng tới cá nhân hóa và phong cách nổi bật.

Tương tự Bắc Mỹ, ở khu vực Nam Mỹ ô tô màu trắng vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất lên tới 35%. Ô tô màu bạc tăng lên 14% và màu xanh lam tăng lên mức 7%, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với các tông màu hiện đại, tinh tế. Màu xám ở mức 23% và màu đỏ ở mức 4% hoàn thiện bảng màu đang của người mua ô tô khu vực Nam Mỹ hướng tới những gam màu sáng hơn, tươi mới hơn.

Tại Việt Nam giới kinh doanh ô tô cho biết, ô tô màu trắng, xám, đen thường là những màu sắc được người mua ô tô chọn mua nhiều nhất Ảnh: B.H

Axalta không công bố tỷ lệ màu sắc ô tô phổ biến theo từng quốc gia, tuy nhiên tại Việt Nam giới kinh doanh ô tô cho biết, ô tô màu trắng, xám, đen thường là những màu sắc được người mua ô tô chọn mua nhiều nhất. Bởi không chỉ phù hợp với điều kiện thời tiết, môi trường… các màu sắc này thường giúp xe dễ bán lại hơn sau khi đã qua sử dụng.