Lộ diện người xây 20 chung cư mini sai phép, vi phạm PCCC ở một quận

Hà Nội cần truy trách nhiệm đến cùng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngoài những chung cư do ông T. làm chủ đầu tư thì trên địa bàn Q.Thanh Xuân đang tồn tại nhiều tòa chung cư mini sai phép, vượt tầng. Đặc điểm nhận dạng của những công trình này là cao vút so với nhà ở riêng lẻ của người dân và thường nằm sâu trong những ngõ, ngách nhỏ.

Sau vụ việc chung cư mini sai phép ở số 22 ngách 236/17 đường Khương Đình (P.Hạ Đình) phải "chống nạng", UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu Q.Thanh Xuân xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng chủ trì việc rà soát các chung cư mini trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá, phân tích tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An nhấn mạnh, việc để tồn tại nhiều chung cư mini sai phép, vượt tầng ở Q.Thanh Xuân là lỗi của khâu quản lý nhà nước. Do đó, bà An đề nghị thành phố truy trách nhiệm cán bộ liên quan công tác quản lý đến cùng.

"Đây không phải là vấn đề moi móc, xoi mói để kỷ luật. Đây là vấn đề lập lại kỷ luật, kỷ cương của thành phố nên tôi đề nghị phải làm đến nơi đến chốn, làm kiên quyết, rõ ràng. Đừng để nhân dân nghĩ thành phố buông xuôi, đánh trống bỏ dùi", bà An bày tỏ.