Tổng giám đốc Ahmed Wagih cùng đại diện nhân viên L’Oréal Việt Nam nhận giải thưởng Top 1 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - Khối doanh nghiệp vừa 2026 ảnh: L’Oréal Việt Nam

Chương trình có sự đồng hành của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và dựa trên khảo sát 70.000 người đi làm, đánh giá hơn 713 doanh nghiệp thuộc 18 ngành.

Như những năm trước, bảng xếp hạng có hai nhóm là khối doanh nghiệp lớn và vừa. Trong khi Nestlé Việt Nam vươn lên dẫn đầu ở khối doanh nghiệp lớn, L'Oréal Việt Nam lần đầu bứt phá lên vị trí số 1 khối doanh nghiệp vừa. Doanh nghiệp còn được bình chọn là nơi làm việc hấp dẫn nhất ngành hàng tiêu dùng (thực phẩm & phi thực phẩm).

Bà Nguyễn Hà Trang, Giám đốc nhân sự của L'Oreal Việt Nam, cho biết thành tích trên phản ánh triết lý phát triển bền vững của hãng, theo đó xem con người là nền tảng của thành công, vừa là động lực cho những bước chuyển mình trong tương lai.

Một trong những động lực quan trọng tạo nên sức bật cho môi trường làm việc tại L'Oréal Việt Nam chính là hành trình chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình làm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh vị trí số 1 về môi trường làm việc, L'Oréal Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 50 thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2026.

Xếp Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 ở khối doanh nghiệp lớn ngoài Nestlé còn có Abbott; AEON Việt Nam; Vietcombank; Swire Coca-Cola; Honda Việt Nam; GREENFEED Việt Nam; Viettel Group; Vingroup.

Các doanh nghiệp vừa trong Top 10 gồm L'Oreal, CADIVI; Decathlon; LG Vina Cosmetics; LOTTE MALL; Manulife Vietnam; PepsiCo; Schaeffler; Schneider Electric và VIB.