Lộ diện tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới gây chấn động một thời

Theo tờ The Guardian, tấm thiệp này do Henry Cole thiết kế, John Callcott Horsley minh họa, xuất hiện cùng năm với tiểu thuyết A Christmas Carol (Hồn ma đêm Giáng sinh) của Charles Dickens (1843).

Henry Cole là giám đốc sáng lập của một tổ chức văn hóa, một nhà giáo dục nổi tiếng. Ông nảy ý tưởng sản xuất hàng loạt thiệp Giáng sinh nên nhờ nghệ sĩ John Calcott Horsley minh họa thiết kế và sử dụng máy in.

Cuối cùng tấm thiệp cũng hoàn thành bằng cách vẽ tay, in và tô màu, cho thấy cảnh một gia đình quay quần bên nhau, ăn mừng ngày lễ bằng một bữa tiệc thịnh soạn và thưởng thức những cốc rượu vang đỏ thẫm, với thông điệp: “Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc”. Tấm thiệp đầu tiên là do một người con trai gửi cho cha mẹ mình, trong đó có câu gửi “Cha và mẹ thân yêu của con” từ “Con trai yêu quý của cha mẹ, Joe.”

Người phụ trách bảo tàng Louisa Price cho biết: “Đây là một năm thực sự quan trọng đối với sự phát triển của lễ Giáng sinh hiện đại. Tấm thiệp Giáng sinh này là một phần quan trọng trong Lễ Giáng sinh của chúng ta ngày nay. Và A Christmas Carol là một câu chuyện quan trọng mà chúng ta thấy hàng năm vào dịp Giáng sinh.”

Trong số 1.000 bản in ban đầu, chỉ còn 21 thiệp sót lại. Tấm thiệp mà nhà bảo tàng trưng bày là do một nhà buôn sách ở San Francisco cho mượn. Bằng chứng gốc (công cụ dùng để in) của Henry Cole cũng là vật cho bảo tàng mượn, đó là quà tặng vào năm 1865, còn bút tích là ghi chú viết bằng bút chì cho người nhận ở góc dưới cùng bên phải.

Cả hai nhà sáng tạo Charles Dickens (sách) và Henry Cole (thiệp) không quen biết nhau, song họ đã định hình được những gì sẽ thành truyền thống. Dickens nhận ra rằng công nghiệp hóa nghĩa là có thị trường sách làm quà Giáng sinh. Simon Eliot, đồng giám tuyển tại bảo tàng và là chuyên gia về sách thế kỷ 19, cho biết: “Ông ấy có thể tập trung sự chú ý vào Lễ Giáng sinh và tạo cho nó một bản sắc và sức sống mà nó đã thiếu”.





Henry Cole thì có công trong việc thiết lập hệ thống chuyển phát thư Penny Post vào năm 1840 và tưởng tượng ra tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên được bán với giá một shilling. Ngày nay, hàng tỷ tấm thiệp Giáng sinh được sản xuất trên khắp thế giới, giá cả chấp nhận được, tuy nhiên những tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới đã trở thành đồ cổ, vô cùng quí giá với giá trị lịch sử không có bất kỳ loại thiệp nào có thể so sánh, do đó, hãng Christie’s ở London đã vào cuộc, bán đấu giá 2 bản in tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới, có kèm chữ ký của người gửi trên thiệp. Dù chỉ là bản in thạch bản tô màu thủ công song thiệp này được nhà Christie’s cho biết sẽ bán với giá từ 6.720 USD đến 10.752 USD (thời giá năm 2020), tuy nhiên, giới quan sát dự đoán là bán với giá 25.000 USD.

Nhìn chung, tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên trên thế giới thực hiện bằng cách in rồi bán hàng loạt đã gây chấn động nước Anh thời Victoria. Tiếc rằng cảnh 2 đứa trẻ uống rượu vang không được dư luận đồng tình, vì vào thời đó trẻ vị thành niên không được phép uống rượu.

Đến năm 1848, một nghệ sĩ khác, William Maw Egley, đã tạo ra tấm thiệp Giáng sinh thứ hai và cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý đáng kể. Theo giới quan sát, thời kỳ hoàng kim của thiệp Giáng sinh” tại nước Anh thời Victoria là từ năm 1860 đến 1890. Ở bên kia đại dương, những tấm thiệp Giáng sinh “nghệ thuật hơn, tinh tế hơn” bất ngờ xuất hiện và gây bão ở Mỹ bắt đầu từ năm 1875.