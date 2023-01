Lộ diện thương hiệu ô tô được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất năm 2022

Không chỉ thành công về mặt doanh số, Toyota còn là thương hiệu ô tô nhận được nhiều sự quan tâm nhất của khách hàng trên toàn cầu trong năm 2022. Theo số liệu khảo sát được Compare the Market – Công ty chuyên về lĩnh vực khảo sát, so sánh thị trường thuộc Tập đoàn BGL công bố, Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô được khách hàng toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất qua Google trong năm 2022.

Theo kết quả phân tích được Compare the Market trích xuất dữ liệu từ Google Trends tại 155 quốc gia, lượng khách hàng tìm kiếm các mẫu xe cũng như thông tin liên quan đến thương hiệu Toyota chiếm 44,5%. Kết quả này tăng 31% so với năm 2021. Thương hiệu ô tô Nhật Bản cũng dẫn đầu về số lượt tìm kiếm tại 69 trong tổng số 155 quốc gia được Compare the Market khảo sát, phân tích. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Toyota dẫn đầu về tỉ lệ số lượt tìm kiếm trên Google.

Tương tự những năm trước, xếp sau Toyota vẫn là hai thương hiệu xe sang BMW và Mercedes-Benz. Cụ thể, BMW dẫn đầu về số lượt tìm kiếm tại 36 trong tổng số 155 quốc gia, Mercedes-Benz dẫn đầu tại 10 trong số 155 quốc gia được Compare the Market khảo sát, phân tích.





Theo Compare the Market, ngoài giá trị thương hiệu ngày càng gia tăng, việc Toyota trình làng hàng loạt sản phẩm mới tập trung ở nhiều phân khúc tại các thị trường khác nhau… là yếu tố giúp Toyota tiếp tục vượt các “ông lớn” trong ngành ô tô để trở thành thương hiệu ô tô được khách hàng toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2022.

Không chỉ ô tô sử dụng động cơ đốt trong, hãng xe Nhật cũng tung ra nhiều mẫu mã thuộc phân khúc ô tô điện, ô tô hybrid chạy bằng động cơ lai xăng - điện. Riêng tại Việt Nam, Toyota là thương hiệu hút khách nhất trong năm 2022, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2022 doanh số bán xe Toyota tại Việt Nam đã đạt tới gần 82.000 xe, nhiều hơn Hyundai khoảng 10.000 xe.