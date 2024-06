Lộ diện ‘tình mới’ của nam chính trong ‘Trạm cứu hộ trái tim’?

Trong đoạn trailer giới thiệu của Trạm cứu hộ trái tim, có cảnh Nghĩa ra tù và cùng ngồi xe hơi với một cô gái lạ. Và theo những diễn biến ở hai tập gần đây của phim, việc Nghĩa đi tù và những mưu tính của An Nhiên cũng là "cú chốt" cho tình cảm giữa họ. Xem ra An Nhiên đã đặt lợi ích cá nhân lên trên tình cảm giữa cô và Nghĩa dưới danh nghĩa tình yêu. Những tính toán, giả dối của An Nhiên trong suốt thời gian dài, đặc biệt là việc bé Gôn không phải con trai của Nghĩa chính là minh chứng cho tâm địa của cô.

Diễn viên Quang Sự, NSND Mỹ Uyên và Hoàng Khánh Ly ở hậu trường FBNV

Ở tập 39 của phim Trạm cứu hộ trái tim, Nghĩa đã nhờ mẹ bí mật làm giúp anh một chuyện. Như vậy có thể Nghĩa vẫn muốn xác định lại một lần nữa bé Gôn có phải con mình không dù từng có kết quả xét nghiệm ADN chứng minh họ là cha con. Nghĩa chọn không tin và không thể tin An Nhiên nữa. Và khi mọi chuyện đã được phanh phui, Nghĩa và An Nhiên chắc chắn không thể tiếp tục làm vợ chồng.

Nghĩa xuất hiện cùng cô gái lạ ở tập phim tối nay Chụp màn hình

Trong những diễn biến mới nhất của phim, khán giả bắt đầu "quay xe" bày tỏ sự cảm thương dành cho nam chính dù trước đó Nghĩa bị "ném đá" tơi tả. Bởi ở tập 38, Nghĩa bày tỏ sự ân hận khi đã làm Ngân Hà tổn thương, gây bao bi kịch cho vợ cũ. Dù Nghĩa vẫn khẳng định mình không hối hận trả thù ông Trường nhưng với Hà thì anh rất dằn vặt.

Đến thời điểm này, có lẽ người xem phần nào đã nguôi giận với Nghĩa và tỏ ra thông cảm cho nam chính hơn. Diễn viên Quang Sự cũng từng cho rằng ở những diễn biến cuối phim, Nghĩa sẽ không bị ghét nhiều nữa mà có khi khán giả sẽ thương Nghĩa hơn.

Mỹ là em họ của nam chính chứ không phải tình mới Chụp màn hình

Như vậy, sau khi Nghĩa ra tù, kết thúc hôn nhân với An Nhiên, nhiều người dự đoán nam chính sẽ có tình mới? Theo tiết lộ của vài diễn viên tham gia phim, cái kết của Trạm cứu hộ trái tim sẽ thỏa mãn khán giả. Vì thế, nếu Nghĩa có tình mới và xây dựng hạnh phúc mới, quên quá khứ đau thương cũng là nội dung hợp lý của phim.

Bởi xét cho cùng những gì Nghĩa gây ra cho Ngân Hà, anh cũng chỉ là nạn nhân của "ân oán tình thù". Còn về bản chất Nghĩa không phải người xấu và nhân vật này cũng đã nhận ra việc đúng sai trong những biến cố, bi kịch mà mình gây ra. Hơn nữa Ngân Hà và Nghĩa cũng khẳng định họ không thể nào quay về bên nhau dù giữa họ có chung một đứa con. Và trong đoạn trailer của phim Trạm cứu hộ trái tim, có lẽ Ngân Hà chọn đến với Vũ. Điều này càng khiến dự đoán của khán giả là có cơ sở.

Hoàng Khánh Ly là gương mặt trẻ, đóng vai phụ ở một số phim giờ vàng gần đây FBNV

Diễn viên Hoàng Khánh Ly đã úp mở trên trang cá nhân về vai diễn mới của mình: "Mỹ là thành viên mới trong gia đình bà Xinh, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc sau khi Nghĩa ra tù. Nhưng chắc chắn không phải tiểu tam".

Tuy nhiên theo chia sẻ của Hoàng Khánh Ly với Thanh Niên, nhân vật Mỹ không phải bạn gái mới mà là em họ của Nghĩa và vai diễn của cô sẽ bắt đầu xuất hiện trong tập tối nay. "Thời gian Nghĩa đi tù, có Mỹ lo mọi việc với An Nhiên. Nên mọi chuyện của An Nhiên, Mỹ đều nắm rõ hết. Có Mỹ, Nghĩa mới đấu lại với An Nhiên", Hoàng Khánh Ly chia sẻ về nhân vật của mình.