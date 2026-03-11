Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026
Video Thể thao

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
11/03/2026 22:49 GMT+7

Iran đã rút khỏi World Cup 2026 sau căng thẳng quân sự với Mỹ và Israel. Theo quy định của FIFA, đội tuyển này có thể đối mặt khoản tiền phạt lớn, đồng thời nguy cơ bị cấm dự các giải đấu trong tương lai.

Châu Á hiện có 8 suất dự World Cup 2026. Các đội tuyển đã giành quyền tham dự gồm Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Jordan và Iran. Sau khi Iran rút lui, đội thay thế bắt buộc phải đến từ AFC.

Một trong những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq. Đội tuyển này đang chuẩn bị tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh thêm một suất dự World Cup. Ngày 31.3 tại Monterrey (Mexico), Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname ở trận đấu loại trực tiếp.

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Nếu Iraq không giành vé thông qua vòng play-off này, họ được xem là lựa chọn hợp lý để thay thế Iran vì là đội AFC tiến xa nhất nhưng chưa có suất trực tiếp.

Trong trường hợp Iraq giành vé dự World Cup thông qua play-off, ứng viên tiếp theo có thể là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội đã thua Iraq ở vòng play-off châu Á trước đó.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại FIFA Club World Cup khi CLB León của Mexico bị loại vì có chung chủ sở hữu với CLB Pachuca. Khi đó, FIFA đã tổ chức trận play-off giữa LAFC và Club América để xác định đội thay thế, và LAFC là đội giành chiến thắng.

Tin liên quan

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Ngày 11.3.2026, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali cho biết Iran không thể tham dự World Cup 2026 sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào quốc gia này.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Sức mạnh áp đảo

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Khám phá thêm chủ đề

Iran Iraq World Cup 2026 ứng viên thay thế rút khỏi World cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận