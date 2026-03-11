Châu Á hiện có 8 suất dự World Cup 2026. Các đội tuyển đã giành quyền tham dự gồm Ả Rập Xê Út, Úc, Qatar, Hàn Quốc, Uzbekistan, Nhật Bản, Jordan và Iran. Sau khi Iran rút lui, đội thay thế bắt buộc phải đến từ AFC.

Một trong những ứng viên được nhắc đến nhiều nhất là Iraq. Đội tuyển này đang chuẩn bị tham dự vòng play-off liên lục địa để tranh thêm một suất dự World Cup. Ngày 31.3 tại Monterrey (Mexico), Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp Bolivia - Suriname ở trận đấu loại trực tiếp.

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Nếu Iraq không giành vé thông qua vòng play-off này, họ được xem là lựa chọn hợp lý để thay thế Iran vì là đội AFC tiến xa nhất nhưng chưa có suất trực tiếp.

Trong trường hợp Iraq giành vé dự World Cup thông qua play-off, ứng viên tiếp theo có thể là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đội đã thua Iraq ở vòng play-off châu Á trước đó.

Một trường hợp tương tự từng xảy ra tại FIFA Club World Cup khi CLB León của Mexico bị loại vì có chung chủ sở hữu với CLB Pachuca. Khi đó, FIFA đã tổ chức trận play-off giữa LAFC và Club América để xác định đội thay thế, và LAFC là đội giành chiến thắng.