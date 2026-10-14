Lộ dữ liệu 8,8 triệu người vì mật khẩu '123456'

Theo MalwareBytes, vụ xâm nhập bắt nguồn từ việc kẻ tấn công lợi dụng quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống đăng ký dân số Đan Mạch (CPR) của Pays ApS, một công ty công nghệ thông tin có trụ sở tại Odense. Theo xác nhận từ phía công ty, tài khoản được cấp quyền tra cứu dữ liệu phục vụ các dịch vụ cập nhật thông tin và làm sạch hồ sơ dân số đã bị kẻ xấu chiếm đoạt để tiếp cận họ tên, địa chỉ và mã định danh cá nhân CPR.

Lộ dữ liệu 8,8 triệu người Đan Mạch vì mật khẩu '123456' của cựu nhân viên ẢNH: CHATGPT

Mật khẩu 123456 mở toang dữ liệu dân số 8,8 triệu người tại Đan Mạch

Theo kênh truyền hình TV 2, tin tặc đã sử dụng lại một mật khẩu bị rò rỉ của cựu nhân viên thuộc công ty Pays ApS, trong đó một email chứa mật khẩu đơn giản '123456' từng xuất hiện trong một vụ rò rỉ dữ liệu lớn trước đó. Việc hệ thống nhạy cảm không từ chối một mật khẩu quá yếu và thiếu vắng cơ chế xác thực đa yếu tố đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ tấn công xâm nhập trót lọt.

Những kẻ tấn công đã duy trì quyền truy cập trái phép trong suốt 21 ngày trước khi cổng kết nối bị đóng vào ngày 2.10, dù các thao tác đáng ngờ dường như đã dừng lại từ ngày 20.9. Đáng chú ý, toàn bộ sự cố chỉ được phát giác và thu hút sự chú ý khi cơ quan chức năng nhận được một hóa đơn thanh toán lớn bất thường ghi nhận khoảng 14 triệu lượt tra cứu dữ liệu.

Tờ Politiken cho biết dữ liệu bị đánh cắp trong các đợt tìm kiếm quy mô lớn này thuộc về khoảng 5,5 triệu người còn sống và 3,3 triệu người đã qua đời tại Đan Mạch. Sự chậm trễ trong việc phát hiện hàng triệu lượt truy vấn bất thường cùng lúc từ tài khoản duy nhất đã khiến phạm vi rò rỉ thông tin cá nhân mở rộng đến mức báo động.

Để phòng tránh rủi ro tương tự, các tổ chức xử lý dữ liệu nhạy cảm được khuyến cáo không tái sử dụng mật khẩu, bắt buộc áp dụng xác thực đa yếu tố và chủ động giám sát lưu lượng tra cứu bất thường. Đối với người dân có nguy cơ bị lộ thông tin, việc theo dõi sát các thông báo chính thức và nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn giả mạo, lừa đảo bằng thông tin cá nhân là điều cần thiết.