Lỗ hổng an ninh đe dọa chung kết Pháp - Tây Ban Nha

L ỚP RÀO LỎNG LẺO

Trận chung kết môn bóng đá nam Olympic Paris là màn so tài giữa Pháp và Tây Ban Nha, diễn ra lúc 23 giờ ngày 9.8 trên sân Parc des Princes. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố chuyên môn thuần túy, trận chung kết ở Paris sẽ rất nóng ở khâu an ninh. Việc đảm bảo an toàn cho hai đội trong bối cảnh gần 50.000 chỗ ngồi trên sân Parc des Princes sẽ được phủ kín không phải vấn đề đơn giản. Đặc biệt ở Olympic năm nay, khi nhiều sự cố liên quan đến CĐV đã xảy ra.

Lực lượng an ninh vất vả ngăn CĐV quá khích ở trận Tây Ban Nha gặp Ma Rốc AFP

Đơn cử như trong trận ra quân giữa Ma Rốc và Argentina, có tới bảy lần CĐV hai đội vượt rào an ninh, chạy xuống sân khiến trận đấu gián đoạn. Cuối trận, CĐV Ma Rốc đã ném pháo nổ và chai lọ về phía cầu thủ Argentina, buộc trọng tài dừng trận đấu để hai đội vào phòng thay đồ lánh nạn. Rút kinh nghiệm từ bê bối trận ra quân, ở trận Pháp gặp Argentina, lực lượng an ninh đã phong tỏa các nhóm CĐV trên khán đài, tách người hâm mộ hai đội thành hai nhóm riêng biệt, được quản lý bởi hàng trăm cảnh vệ. Dù vậy sau đó ở trận Tây Ban Nha gặp Ma Rốc, sự cố "dở khóc dở cười" liên quan đến người hâm mộ lại tái diễn. Một CĐV Ma Rốc đã lao xuống sân trong những phút cuối, thậm chí còn kịp… rê bóng và ghi bàn trước khi bị cảnh sát bắt. Nếu CĐV nói trên không chỉ dừng ở mức quấy rối, mà tấn công cầu thủ thì sao?

Thực tế CĐV liên tục quấy phá trận đấu đã diễn ra ở EURO 2024, như trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ, có ít nhất ba lần các khán giả đã lao xuống sân, tiếp cận cầu thủ ở khoảng cách gần mặc cho lực lượng cảnh vệ đông đảo.

D UYÊN NỢ P HÁP VÀ Tây Ban Nha

Trận tranh HCV Olympic Paris vào ngày 9.8 tới sẽ là lần thứ ba chỉ trong hai tháng qua, Pháp đối đầu Tây Ban Nha ở một giải đấu lớn. Tại bán kết EURO 2024 cách đây 1 tháng, Tây Ban Nha của HLV Luis de la Fuente đã thắng Pháp nhờ những bàn thắng để đời của Lamine Yamal và Dani Olmo, sau đó lên ngôi vô địch. Sau đó, U.19 Tây Ban Nha đánh bại U.19 Pháp với tỷ số 2-0 ở chung kết để lên ngôi vương châu Âu. Cuộc chạm trán thứ ba liên tiếp giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ cho thấy duyên nợ giữa hai nền bóng đá, mà còn gián tiếp khẳng định: đây là hai cường quốc túc cầu hàng đầu châu Âu hiện tại.

Nếu 3 năm trước, Tây Ban Nha dự Olympic Tokyo bằng khung đội hình rất mạnh vừa vào bán kết EURO, thì hiện tại, "La Furia Roja" khiêm tốn hơn nhiều, khi những ngôi sao sáng nhất như Eric Garcia, Fermin Lopez chỉ thuộc nhóm hạng hai. Tương tự, HLV Henry từng… ngán ngẩm khi bị hàng loạt đội lớn ở châu Âu lắc đầu khi muốn triệu tập cầu thủ giỏi cho Pháp. Malo Gusto, William Saliba là những gương mặt vẫn đủ tuổi đá Olympic nhưng không thể khoác áo Pháp vì CLB chủ quản từ chối. Ngay cả những gương mặt như Jean Philippe-Mateta, Alexandre Lacazette hay Michael Olise, thực ra cũng chẳng phải tinh tú bóng đá Pháp.

Nhưng vượt qua hoài nghi, cả hai vẫn đi đến cuối chặng đường. Tây Ban Nha đã đứng dậy sau thất bại ở lượt cuối trước Ai Cập ở vòng bảng, để đánh bại Nhật Bản (3-0) lẫn Ma Rốc (2-1) trên đường vào chung kết.