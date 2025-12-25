'Lọ Lem săn hoàng tử' lên sàn diễn

Tác phẩm xoay quanh Thiên Duyên (Anh Phạm), cô gái xuất thân nghèo khó nhưng nuôi mộng sánh đôi cùng hoàng tử. Cô khao khát bước chân vào hào môn, không ngại tìm kiếm sự trợ giúp từ các mối quan hệ nhưng kiên quyết giữ gìn phẩm giá, không chấp nhận sự xem nhẹ từ bất kỳ ai. Duyên tin rằng mọi "Lọ Lem" đều có thể thành công chúa nếu biết nỗ lực và trân trọng bản thân.

Từ trái sang: Lim Phước Sang (vai Hoàng Nam), Anh Đức (Nam Nam), Anh Phạm (Thiên Duyên) trong vở Lọ Lem săn hoàng tử Ảnh: H.K

Kịch tính bắt đầu khi Thiên Duyên - trong vai trò phục vụ bàn - bất ngờ lọt vào "mắt xanh" thiếu gia Hoàng Nam (Lim Phước Sang), khiến cậu bạn thân nghèo Tùng Anh (Thuận Nguyễn) lo "sốt vó"… Khán giả vô cùng thích thú với chi tiết đời thực được đan cài khéo léo: Anh Đức (vai tài xế Nam Nam) dù không đóng cặp với bạn gái Anh Phạm, vẫn liên tục "phát ghen" ra mặt khi thấy người yêu được hai soái ca là Thuận Nguyễn và Lim Phước Sang săn đón. Những tình huống dễ thương này tạo nên những tràng cười sảng khoái cho khán phòng.

Gài cắm thông điệp cảnh tỉnh về nạn "sống ảo" và sự lẫn lộn giữa đời thực - mạng xã hội, vở diễn mang đậm màu sắc tết với các mảng miếng hài "bắt trend". Sự phối hợp ăn ý của dàn diễn viên Tiểu Bảo Quốc, Phúc Zelo, Huỳnh Bảo Linh, Cẩm Tú, Tú My, Thanh Huy, Hạ Mi, Kiều Diễm, Hà Yến Nhi, Thùy Linh, Bảo Châu, Bích Châu, Đức Nguyên, Lý Thanh Chí... tạo nên một tác phẩm vừa vặn, đủ giải trí và suy ngẫm.