Tiểu Bảo Quốc 20 năm 'gà trống nuôi con', không dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa

Lạc Xuân
Lạc Xuân
12/10/2025 07:18 GMT+7

Hơn 20 năm 'gà trống nuôi con', Tiểu Bảo Quốc mãn nguyện khi con trai nay đã trưởng thành, hiếu thảo. Ở tuổi 63, nam nghệ sĩ bày tỏ chỉ mong có đủ sức khỏe để được sống bình yên bên mẹ già và con trai.

Tiểu Bảo Quốc 20 năm 'gà trống nuôi con, không dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chia sẻ ông chọn sống lẻ bóng trong tâm thế chủ động nên không ưu phiền

Ảnh: L.X

Xuất phát điểm với vai trò nghệ sĩ cải lương, Tiểu Bảo Quốc dần lấn sân sang lĩnh vực tấu hài và góp mặt trong nhiều bộ phim. Ở tuổi ngoài 60, nam nghệ sĩ miệt mài, hăng say với nghề. Với lối diễn tự nhiên, duyên dáng, ông để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều vai diễn, gần đây nhất là vai phụ trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không.

Tiểu Bảo Quốc trải lòng về cuộc sống làm 'bố đơn thân'

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu vắng yêu thương, con đường đời của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cũng không mấy êm đềm. Lấy vợ rồi đổ vỡ, ông trở thành bố đơn thân, nuôi con trai từ lúc bập bẹ đến khi trưởng thành. Hơn 20 năm qua, nam nghệ sĩ vừa là cha vừa là mẹ, quán xuyến mọi việc trong nhà, lo kinh tế để nuôi con ăn học.

Có lẽ cũng vì chứng kiến cha bươn chải mà con trai nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc biết tự lập, hiểu chuyện và sống tình cảm. Niềm vui lớn nhất của nam nghệ sĩ là nuôi con học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định, có thể tự lo cho bản thân. Sau hơn 20 năm "gà trống nuôi con", nam nghệ sĩ xem đó như một phần thưởng xứng đáng. "Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là con lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thảo. Con hay nói với tôi là 'con không cần gì hết, chỉ mong ba khỏe mạnh thôi. Ba muốn gì cứ làm, tài sản này là của ba, đừng lo cho con. Ba đi đâu thì con theo đó'. Từ khi ra trường, có công việc, con xin được chăm lo chuyện ăn uống của tôi, muốn ăn gì là con đặt đồ về cho ăn. Thấy con có hiếu, tôi mừng lắm", ông nói đầy tự hào.

Tiểu Bảo Quốc 20 năm 'gà trống nuôi con, không dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa - Ảnh 2.

Tiểu Bảo Quốc hạnh phúc khi nhắc về con trai

Ảnh: FBNV

Khi được hỏi có tính đến chuyện đi thêm bước, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc bộc bạch: "Chuyện vợ con tôi không dám nghĩ tới. Tôi đã quen một mình, sống tiết kiệm quen rồi, nhưng người vợ chưa chắc tiết kiệm được như mình. Người đàn ông lấy vợ là phải có trách nhiệm và chu toàn mọi thứ, không khéo lại thêm gánh nặng trên vai. Tôi là nghệ sĩ, giờ giấc thất thường, thu nhập bấp bênh. Tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh phải hy sinh, lo toan cho mình, bởi tội nghiệp người ta. Dĩ nhiên, nếu có người tri kỷ đồng hành, cùng chăm sóc, san sẻ buồn vui thì quá hạnh phúc, nhưng không có cũng không sao. Bởi đối với tôi bây giờ cũng đã quá hạnh phúc rồi. Giờ cha con tôi nương tựa vào nhau là đủ".

Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ hài lòng với những gì đang có, kinh tế ổn định, không phải lo lắng nhiều. Tiểu Bảo Quốc miêu tả cuộc sống hiện tại rất thoải mái, bình yên. Khi không có lịch trình quay phim, ông về mảnh đất gần bờ sông ở xã Long Hậu (Tây Ninh) hưởng thú vui miệt vườn. Diễn viên Xóm trọ thanh xuân kể ông thích chèo ghe, ngắm sông nước, câu cá để đầu óc thoải mái.

Tiểu Bảo Quốc 20 năm 'gà trống nuôi con, không dám nghĩ tới chuyện đi bước nữa - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ tâm sự ông không dám nghĩ đến chuyện đi bước nữa vì sợ không gồng gánh nổi

Ảnh: L.X

Dù vậy, điều làm nam nghệ sĩ 6X lo sợ nhất là không còn đủ sức khỏe để chăm lo cho mẹ già 83 tuổi và được sống lâu bên con trai. Chính vì thế, Tiểu Bảo Quốc luôn cố gắng giữ mọi thứ ổn định để được làm nghề, sống vui bên gia đình. Ông giữ lối sống điều độ, thường xuyên thăm khám định kỳ, dùng thực phẩm chức năng, uống chanh mật ong và nghệ mỗi ngày để tăng sức đề kháng.

"Ngày xưa nghèo, tôi không dám đi viện vì sợ đổ bệnh rồi không có tiền chữa. Sau này ổn hơn, tôi mới đi khám định kỳ. Giờ tôi biết chăm chút sức khỏe, có bệnh gì là đi chữa bệnh đó. Nhưng tôi chú trọng chữa sức khỏe tinh thần nhiều hơn. Bởi tôi từng trải qua thời gian stress và trầm cảm do những biến cố cuộc đời. Vì từng mắc bệnh về thần kinh nên tôi lúc nào cũng muốn mọi thứ thật yên bình, nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn con trưởng thành, được gần gũi bên mẹ mỗi ngày là hạnh phúc", nam nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất nhờ sống tiết kiệm

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc: Sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất nhờ sống tiết kiệm

Ở tuổi ngoài 60, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vẫn giữ niềm say mê với nghề diễn. Nam nghệ sĩ tiết lộ sau những nỗ lực của bản thân cùng lối sống tiết kiệm, ông đã tích góp mua được nhà và đất như mong ước để yên tâm khi về hưu.

Tiểu Bảo Quốc Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc bố đơn thân nghệ sĩ cuộc sống
