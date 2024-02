Lộ lí do Chủ tịch KFA im lặng, đội tuyển Hàn Quốc phải đền tiền ‘khủng’ cho HLV Klinsmann

Theo tờ Korea JoongAng Daily, sở dĩ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) - Chung Mong-gyu im lặng dù bị chỉ trích là do ông đang vướng vào những cáo buộc của Ủy ban phúc lợi công cộng Hàn Quốc.



Ngoài ra, vị chủ tịch 62 tuổi còn tác động rất lớn đến số tiền mà HLV Jurgen Klinsmann nhận khi bị sa thải.

Ngày 13.2, Ủy ban phúc lợi công cộng Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát ở thủ đô Seoul, cáo buộc ông Chung Mong-gyu đơn phương bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc. Đáng nói hơn, chiến lược gia người Đức đã có hành trình bị đánh giá thất bại tại Asian Cup 2023 và đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ người dân nước này.

Trang News1 cũng quan tâm đến vụ việc: “Tổ chức phi lợi nhuận này đang cáo buộc ông Chung Mong-gyu đã tự mình trao cho Klinsmann vị trí thuyền trưởng, không nghe bất kỳ ý kiến nào từ các quan chức của bóng đá Hàn Quốc. Điều mà vị chủ tịch 62 tuổi làm đã đã can thiệp vào các hoạt động đúng đắn của KFA. Do đó, nó cấu thành hành vi can thiệp vào hoạt động kinh doanh, một hành động sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 314 của luật Hình sự Hàn Quốc”.

Ông Chung Mong-gyu (phải) là người trực tiếp bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann làm thuyền trưởng của đội tuyển Hàn Quốc AFP

Tờ Korea JoongAng Daily lí giải chính nguyên nhân này cộng thêm việc bị CĐV Hàn Quốc chỉ trích dữ dội khiến ông Chung Mong-gyu vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Dự kiến trong ngày 16.2, ông Chung Mong-gyu sẽ có buổi họp với những nhân vật cấp cao của bóng đá Hàn Quốc trước khi KFA quyết định sa thải HLV Jurgen Klinsmann.

Truyền thông Hàn Quốc cũng khẳng định việc sa thải HLV Jurgen Klinsmann sẽ là một vấn đề tài chính quan trọng với KFA. HLV người Đức có giao kèo với KFA đến hết World Cup 2026 và nếu ông bị sa thải, KFA sẽ phải bồi thường số tiền lên đến 5,2 triệu USD (hơn 127 tỉ đồng). Con số này chiếm 3,7% trong ngân sách hoạt động năm 2024 của KFA.

“Khi quyết định bổ nhiệm HLV Jurgen Klinsmann là thuyền trưởng của đội tuyển Hàn Quốc, ông Chung Mong-gyu là người đã ấn định mức lương cho HLV Jurgen Klinsmann. Vì thế, KFA đang do dự và không biết ông Chung Mong-gyu có tiếp tục bỏ ra số tiền lớn như vậy để đền bù cho HLV Jurgen Klinsmann hay không. Mọi thứ vẫn chưa được thống nhất và ông Chung Mong-gyu vẫn có tiếng nói rất quan trọng trong việc này”, tờ Korea JoongAng Daily cho biết thêm.

Vị Chủ tịch 62 tuổi có tiếng nói quan trọng trong việc sa thải HLV Jurgen Klinsmann KFA

Ngoài việc yêu cầu KFA nhanh chóng sa thải HLV Jurgen Klinsamnn, CĐV Hàn Quốc còn đề nghị ông Chung Mong-gyu từ chức Chủ tịch. Trong hai ngày 14 và 15.2, truyền thông Hàn Quốc liên tục lật lại quá khứ không mấy tốt đẹp của ông Chung Mong-gyu.

Truyền thông “Xứ kim chi” tiết lộ, vị Chủ tịch của KFA là một nhân vật có tiếng nói quan trọng trong nền bóng đá Hàn Quốc. Ông từng gây tranh cãi khi là chủ sở hữu của những đội đang thi đấu tại K-League 1 - Ulsan HD và Jeonbuk Hyundai Motors vào những năm 1990.

Với tư cách là Chủ tịch KFA vào năm 2023, ông cũng bất ngờ ân xá cho 100 người bị cấm hoặc đình chỉ thi đấu bóng đá ở Hàn Quốc vì nhiều vi phạm khác nhau, bao gồm cả dàn xếp tỷ số. Sau đó ông đã phải rút lại quyết định vì đối mặt với quá nhiều phản ứng từ CĐV Hàn Quốc.