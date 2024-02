Madam Pang lộ tham vọng đưa đội tuyển Thái Lan đến World Cup 2026

Trên cương vị mới là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), nữ tỉ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) nói: "Kỳ vọng của tôi là đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup. Trước đây tôi từng có 2 lần lọt vào VCK World Cup với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Giờ tôi muốn thực hiện điều này cùng với đội tuyển bóng đá nam.



Tôi biết đây là công việc không dễ, nhưng tôi và HLV Masatada Ishii (người Nhật Bản) thường xuyên trao đổi với nhau về chiến dịch vòng loại World Cup. Đội tuyển quốc gia vừa vào đến vòng 16 đội Asian Cup 2023", Madam Pang nói thêm.

Madam Pang muốn đưa đội tuyển Thái Lan đến World Cup FAT

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Thái Lan đang thất thế ở bảng C, do đã thua đối thủ chính trong cuộc đua giành vé đi tiếp là Trung Quốc ở trận lượt đi hôm 16.11.2023 (2 đội còn lại tại bảng C là Hàn Quốc và Singapore. Hàn Quốc quá mạnh còn Singapore quá yếu so với Thái Lan và Trung Quốc).

Tuy nhiên, do đội tuyển Trung Quốc cũng đang sa sút, nên đội tuyển Thái Lan vẫn còn cơ hội vượt qua đội bóng của quốc gia đông dân này, nếu như Thái Lan chơi tốt hơn trong các trận đấu vào tháng 3 và tháng 6 tới đây.

Cũng để thực hiện tham vọng đưa đội tuyển Thái Lan vào VCK World Cup 2026, Madam Pang sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Masatada Ishii ở đội tuyển quốc gia. Người đứng đầu FAT hé lộ sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Ishii thêm 2,5 năm nữa.

Có nghĩa hợp đồng của vị HLV người Nhật Bản thay vì hết hạn sau vòng loại thứ 2 World Cup 2026, dưới thời cựu chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang, sẽ kéo dài đến hết VCK World Cup 2026, dưới thời tân Chủ tịch FAT Madam Pang.

Bà Madam Pang mang đến nhiều sự thay đổi tích cực cho bóng đá Thái Lan FAT

Lần gần nhất Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, đó là ở vòng loại World Cup 2018, dưới thời HLV Kiatisak Senamuang. Khi đó, đội bóng đất Chùa Vàng cũng đầy tham vọng giành vé vào VCK World Cup. Tuy nhiên, họ không giành được chiến thắng nào suốt vòng loại thứ 3.

Hiện tại, đội tuyển Thái Lan đã dần khôi phục lại sức mạnh như thời HLV Kiatisak còn cầm quân. Họ được đầu tư tốt hơn, nhờ được sự hậu thuẫn về tài chính của Madam Pang trên cương vị chủ tịch FAT. Thế nên, đội tuyển Thái Lan cho rằng họ có nhiều khả năng giành được vé tiến đến VCK World Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) đang thi đấu ổn định FAT

Ở Asian Cup 2023 vừa kết thúc, Thái Lan bất bại sau vòng bảng (thắng Kyrgyzstan 2-0, hòa Oman 0-0 và hòa Ả Rập Xê Út 0-0). Sau đó, đến vòng 16 đội, Thái Lan thua sát nút Uzbekistan 1-2.